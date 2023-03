STALKER trafi również na stoły. Zapowiedziano S.T.A.L.K.E.R. The Board Game

Wielu graczy z pewnością czeka na nowe informacje związane z datą premiery STALKER 2 na PC i konsolach Xbox. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy ze studia GSC Game World przygotowali niespodziankę dla fanów wspomnianej marki, która w szczególności powinna ucieszyć wszystkich miłośników gier planszowych. Studio wspólnie z firmą Awaken Realms zapowiedziało bowiem S.T.A.L.K.E.R. The Board Game.

GSC Game World i Awaken Realms zapowiedzieli S.T.A.L.K.E.R. The Board Game

Zgodnie z przekazanymi informacjami, S.T.A.L.K.E.R. The Board Game będzie grą kooperacyjną dla 1-4 graczy. Każdy z uczestników wcieli się w jednego Stalkera. Postacie będą mogły pochwalić się unikalnymi zdolnościami, a użytkownicy pomiędzy poszczególnymi scenariuszami będą mogli ulepszać zarówno umiejętności bohatera, jak i posiadany ekwipunek.



Całość ma natomiast skupiać się na eksploracji Zony, w której trakcie gracze będą m.in. wykonywać zadania, poszukiwać artefaktów, walczyć z mutantami i nie tylko. Pod koniec czerwca na platformie Gamefound ma ruszyć kampania crowdfundingowa. Wówczas powinniśmy otrzymać więcej informacji na temat S.T.A.L.K.E.R. The Board Game.



Przypomnijmy, że wspomniana na początku gra STALKER 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja studia GSC Game World ma ukazać się na rynku w tym roku. Dokładna data premiery gry wciąż nie jest jednak znana. Warto natomiast pamiętać, że gra w dniu swojego debiutu trafi również do usługi Xbox Game Pass.