Pierwszy potwierdzony hit na Handheld ROG Ally. Xbox z bardzo ważnym potwierdzeniem

Nowy tytuł na ROG Ally zwiastuje ważne zmiany dla rynku handheldów gamingowych. Microsoft i ASUS szykują rewolucję.
ASUS ogłosił, że Gears of War: Reloaded zostało pierwszą grą oficjalnie certyfikowaną na handheldzie ROG Xbox Ally. To sygnał, że nadchodzące urządzenie, przygotowane wspólnie z Microsoftem, może stać się jednym z kluczowych graczy w segmencie przenośnych pecetów do gier. Certyfikacja oznacza, że tytuł został sprawdzony pod kątem wydajności i pełnej kompatybilności, co gwarantuje optymalne działanie.
ROG Xbox Ally – współpraca ASUS i Microsoftu
ROG Xbox Ally i jego mocniejsza wersja ROG Xbox Ally X to nowoczesne handheldy, które mają zapewnić graczom mobilne doświadczenie klasy premium. Dzięki ścisłej współpracy z Microsoftem sprzęt otrzymuje specjalny system certyfikacji gier, wzorowany na rozwiązaniach znanych ze Steam Decka. Tam gry oznaczane są specjalnymi ikonami kompatybilności, które pozwalają łatwo sprawdzić, czy dana produkcja działa płynnie i bez problemów.
Certyfikacja Gears of War: Reloaded ma być początkiem większego programu, w ramach którego kolejne hity będą otrzymywać podobne oznaczenia. ASUS podkreśla, że gracze mogą spodziewać się nie tylko pewności działania, ale także pełnej optymalizacji ustawień, co uczyni z Ally sprzęt atrakcyjny zarówno dla fanów konsol, jak i PC.
Nowość ogłoszona przez ASUS i Microsoft to dopiero początek. Szczegóły na temat systemu certyfikacji, kolejnych gier i dokładnych możliwości ROG Ally poznamy 20 sierpnia, podczas prezentacji Microsoftu na Gamescom 2025. To właśnie wtedy firma ma szerzej zaprezentować swoje plany dotyczące wsparcia dla handheldów, a także ujawnić kolejne tytuły, które otrzymają status certyfikowanych hitów.
Wygląda na to, że rynek przenośnych konsol zyska silnego konkurenta dla Steam Decka i ROG Ally może okazać się jednym z najważniejszych sprzętów gamingowych tego roku.
