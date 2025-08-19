Pierwszy potwierdzony hit na Handheld ROG Ally. Xbox z bardzo ważnym potwierdzeniem

ASUS ogłosił, że Gears of War: Reloaded zostało pierwszą grą oficjalnie certyfikowaną na handheldzie ROG Xbox Ally. To sygnał, że nadchodzące urządzenie, przygotowane wspólnie z Microsoftem, może stać się jednym z kluczowych graczy w segmencie przenośnych pecetów do gier. Certyfikacja oznacza, że tytuł został sprawdzony pod kątem wydajności i pełnej kompatybilności, co gwarantuje optymalne działanie.

ROG Xbox Ally – współpraca ASUS i Microsoftu

ROG Xbox Ally i jego mocniejsza wersja ROG Xbox Ally X to nowoczesne handheldy, które mają zapewnić graczom mobilne doświadczenie klasy premium. Dzięki ścisłej współpracy z Microsoftem sprzęt otrzymuje specjalny system certyfikacji gier, wzorowany na rozwiązaniach znanych ze Steam Decka. Tam gry oznaczane są specjalnymi ikonami kompatybilności, które pozwalają łatwo sprawdzić, czy dana produkcja działa płynnie i bez problemów.

Wczytywanie ramki mediów.