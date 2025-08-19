Zero Parades od twórców Disco Elysium. ZA/UM zapowiada nową grę na Gamescomie

Obejrzeliśmy pierwszy zwiastun.

Studio ZA/UM, znane z nagradzanego Disco Elysium, podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowało swój kolejny projekt. Zero Parades ma być mroczniejszą opowieścią utrzymaną w charakterystycznym stylu dewelopera. Zero Parades – duchowy następca Disco Elysium? W pierwszych fragmentach rozgrywki mogliśmy zobaczyć klimat bardzo zbliżony do poprzedniego hitu studia. Gracz wcieli się w tajemniczego bohatera i będzie uczestniczyć w historii opartej na dialogach, decyzjach i odkrywaniu mrocznego świata. Choć twórcy nie zdradzili wielu szczegółów fabularnych, wyraźnie stawiają na kontynuowanie unikalnego podejścia do narracji, które zapewniło Disco Elysium status kultowej produkcji.

Zero Parades jest już dostępne na platformie Steam w wersji językowej wyłącznie po angielsku. Twórcy nie potwierdzili jeszcze ewentualnej lokalizacji na inne języki, ani tego, czy produkcja trafi w przyszłości na konsole.

Nowa gra ZA/UM zapowiada się na kolejną mocną pozycję w świecie gier narracyjnych. Po sukcesie Disco Elysium oczekiwania są ogromne, a pierwsze reakcje po prezentacji sugerują, że studio ponownie ma szansę podbić serca graczy.