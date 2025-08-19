Zero Parades od twórców Disco Elysium. ZA/UM zapowiada nową grę na Gamescomie

Studio ZA/UM, znane z nagradzanego Disco Elysium, podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowało swój kolejny projekt. Zero Parades ma być mroczniejszą opowieścią utrzymaną w charakterystycznym stylu dewelopera.
Zero Parades – duchowy następca Disco Elysium?
W pierwszych fragmentach rozgrywki mogliśmy zobaczyć klimat bardzo zbliżony do poprzedniego hitu studia. Gracz wcieli się w tajemniczego bohatera i będzie uczestniczyć w historii opartej na dialogach, decyzjach i odkrywaniu mrocznego świata. Choć twórcy nie zdradzili wielu szczegółów fabularnych, wyraźnie stawiają na kontynuowanie unikalnego podejścia do narracji, które zapewniło Disco Elysium status kultowej produkcji.