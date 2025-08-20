Zaloguj się lub Zarejestruj

World of Tanks: HEAT oficjalnie zapowiedziane. Nowa gra od Wargaming

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 15:00
0
0

Darmowa gra PvP w alternatywnej historii.

Wargaming oficjalnie zapowiedział World of Tanks: HEAT, nową, samodzielną, darmową strzelankę z pojazdami. Tytuł przeniesie graczy do alternatywnej osi czasu po II wojnie światowej, gdzie dowodzić będą wzmocnionymi czołgami w bitwach 10 na 10.

World of Tanks: HEAT
World of Tanks: HEAT

World of Tanks: HEAT – nowa produkcja od Wargaming

Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series oraz PC. Konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Victor Kislyi, dyrektor generalny Wargaming, określił World of Tanks: HEAT jako śmiałą wizję franczyzy, obiecującą nowe doświadczenia z czołgami.

World of Tanks: HEAT to nasza śmiała wizja dla marki, oferująca zupełnie nowe doświadczenie z czołgami – w świeżej scenerii, z nowymi mechanikami rozgrywki, szybszym tempem i najnowocześniejszą technologią. Dziedzicząc cenione DNA World of Tanks, gra pozwala graczom cieszyć się starciami pancernymi jak nigdy dotąd, walcząc w sposób, który dotąd mogliśmy sobie jedynie wyobrażać. – przekazał prezes Wargaming w komunikacie prasowym.

Rozgrywka skupia się na dynamicznych bitwach 10 na 10, oferując opartą o zdolności walkę pojazdów. Gracze mogą spodziewać się trybów PvP takich jak Podbój, Dominacja czy Potwierdzenie zniszczenia. Nie zabraknie ulepszeń dla czołgów, a także rozwijającej się listy agentów.

W alternatywnej rzeczywistości, ukształtowanej przez szybki postęp naukowy i globalną współpracę, cuda techniki ludzkości – niegdyś symbole nadziei – stały się strategicznymi punktami zapalnymi w eskalującym światowym konflikcie.

Elitarni agenci odpowiadają na wezwanie.

Wyposażeni w zaawansowane technologicznie czołgi i unikalne zdolności bojowe, walczą w nowym rodzaju wojny – zdefiniowanym nie przez granice, ale przez precyzję, siłę ognia i taktyczną dominację.


Witamy w World of Tanks: HEAT, darmowej strzelance pojazdów PvP pełnej wybuchowej walki i nieprzerwanej akcji. – czytamy w opisie gry na Steamie.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/world-of-tanks-heat-announced-for-ps5-xbox-series-and-pc

News
trailer
zwiastun
zapowiedź
free-to-play
World of Tanks
darmowe gry
Wargaming
PvP
czołgi
World of Tanks: HEAT
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

