World of Tanks: HEAT oficjalnie zapowiedziane. Nowa gra od Wargaming

Wargaming oficjalnie zapowiedział World of Tanks: HEAT, nową, samodzielną, darmową strzelankę z pojazdami. Tytuł przeniesie graczy do alternatywnej osi czasu po II wojnie światowej, gdzie dowodzić będą wzmocnionymi czołgami w bitwach 10 na 10.

World of Tanks: HEAT – nowa produkcja od Wargaming

Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series oraz PC. Konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Victor Kislyi, dyrektor generalny Wargaming, określił World of Tanks: HEAT jako śmiałą wizję franczyzy, obiecującą nowe doświadczenia z czołgami.