Black Myth: Zhong Kui zapowiedziane. Game Science rozwija swoje uniwersum

Podczas Gamescom Opening Night Live studio Game Science zapowiedziało nową grę osadzoną w świecie Black Myth. Po sukcesie Black Myth: Wukong, które w 2024 roku okazało się jedną z największych niespodzianek gatunku soulslike, nadszedł czas na kontynuację – Black Myth: Zhong Kui.

Black Myth: Zhong Kui – nowa opowieść po sukcesie Wukonga

Pierwszy teaser zaprezentowany na wydarzeniu nie ujawnia jeszcze szczegółów rozgrywki, ale potwierdza, że twórcy planują dalsze rozwijanie swojego mitologicznego uniwersum. Zhong Kui ma stanowić kolejny krok w budowaniu cyklu inspirowanego chińskimi legendami i kulturą. Połączenie widowiskowej walki z wymagającymi mechanikami, które gracze poznali w Wukongu, najprawdopodobniej powróci również w nowym tytule.