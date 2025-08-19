Zaloguj się lub Zarejestruj

Black Myth: Zhong Kui zapowiedziane. Game Science rozwija swoje uniwersum

Mikołaj Berlik
2025/08/19 22:21
Nowa gra twórców Black Myth Wukong na Opening Night Live.

Podczas Gamescom Opening Night Live studio Game Science zapowiedziało nową grę osadzoną w świecie Black Myth. Po sukcesie Black Myth: Wukong, które w 2024 roku okazało się jedną z największych niespodzianek gatunku soulslike, nadszedł czas na kontynuację – Black Myth: Zhong Kui.

Black Myth: Zhong Kui
Black Myth: Zhong Kui

Black Myth: Zhong Kui – nowa opowieść po sukcesie Wukonga

Pierwszy teaser zaprezentowany na wydarzeniu nie ujawnia jeszcze szczegółów rozgrywki, ale potwierdza, że twórcy planują dalsze rozwijanie swojego mitologicznego uniwersum. Zhong Kui ma stanowić kolejny krok w budowaniu cyklu inspirowanego chińskimi legendami i kulturą. Połączenie widowiskowej walki z wymagającymi mechanikami, które gracze poznali w Wukongu, najprawdopodobniej powróci również w nowym tytule.

Black Myth: Wukong zdobyło uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, oferując przystępnego, ale wciąż wymagającego soulslike’a. Nic dziwnego, że studio Game Science zdecydowało się pójść za ciosem i stworzyć kolejną produkcję w tym samym uniwersum. Zhong Kui ma szansę stać się kolejną perłą chińskiego gamedevu, a sam teaser wystarczył, by ponownie rozbudzić emocje wokół marki.

Black Myth: Zhong Kui zmierza na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Na szczegóły dotyczące rozgrywki i premiery trzeba będzie jeszcze poczekać, ale już teraz widać, że Game Science planuje długofalowy rozwój serii.

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
zapowiedź
Gamescom Opening Night Live
Opening Night Live
Black Myth: Wukong
Gamescom 2025
