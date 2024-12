STALKER 2 otrzyma wersję na PlayStation 5? Studio GSC Game World zabiera głos

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Game Pass pomógł zadebiutować grze STALKER 2: Heart of Chornobyl na konsolach. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianą produkcją. W jednym z ostatnich wywiadów dyrektor studia GSC Game World odpowiedział bowiem na pytanie dotyczące wersji na PlayStation 5.

STALKER 2: Heart of Chornobyl nie trafi w najbliższym czasie na PlayStation 5

Niestety Jewgien Grigorowicz nie ma dobrych wieści dla użytkowników konsol Sony. Zgodnie z przekazanymi informacjami GSC Game World nie pracuje obecnie nad przeniesieniem gry STALKER 2: Heart of Chornobyl na PlayStation 5. Ukraiński zespół skupia się bowiem na „rozwoju i wsparciu” wersji na PC i Xbox Series X/S, których stan techniczny wciąż nie jest idealny.



Redakcja Tech4Gamers, która miała okazję porozmawiać z dyrektorem GSC Game World, próbowała dowiedzieć się, czy brak wersji na PlayStation 5 jest wynikiem umowy zawartej z Microsoftem. Grigorowicz odmówił jednak odpowiedzi na wspomniane pytanie. Deweloper ponownie zaznaczył również, że studio skupia się na dalszym rozwoju STALKER 2: Heart of Chornobyl w wersji na PC i Xbox Series X/S.



Na koniec warto przypomnieć, że gra STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutowała na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S 20 listopada 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia GSC Game World, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – oto moja Gra Roku.