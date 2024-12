Game Pass pomógł zadebiutować STALKER 2 na konsolach. Szef GSC Game World chwali usługę

Jak niedawno informowaliśmy, STALKER 2 zaczął przynosić twórcom zysk . Ukazała się też pierwsza duża aktualizacja, obejmująca między innymi system A-Life . Teraz natomiast dyrektor GSC Game World pozytywnie wypowiedział się o usłudze Game Pass, do której w dniu premiery trafił postapokaliptyczny tytuł.

W wywiadzie dla Tech4Gamers, dyrektor GSC Game World, Ievgen Grygorovych, podkreślił, że Game Pass był głównym czynnikiem, który skłonił studio do przeniesienia serii, pierwotnie przeznaczonej wyłącznie na PC, na konsole. Grygorovych zaznaczył również, że obecność w Game Passie gwarantuje grze „uwagę dużej liczby graczy”.

Deweloper dodał także, że bez tej umowy Stalker 2 prawdopodobnie pozostałby tytułem pecetowym tak jak poprzednie części serii. Według Grygorovycha usługa subskrypcyjna daje zespołom szansę na dotarcie do milionów graczy na całym świecie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja GSC Game World zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.