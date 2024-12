Gry w klimacie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Alternatywy, które warto sprawdzić

Postapokalipsa powraca do łask! Wraz z dużą premierą nowego Stalkera klimat świata po nuklearnej zagładzie ponownie wkracza do mainstreamu i pokazuje, jak bardzo jest atrakcyjny. W sumie to drugi raz w tym roku, bo wcześniej podobny motyw towarzyszył debiutowi serialu na licencji Fallouta. Warto więc zostać w temacie na dłużej i sprawdzić co jeszcze ciekawego można znaleźć w tym klimacie.

Zapraszam więc na przegląd gier podobnych do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Na początku skupimy się na produkcjach, które są bliskie ukraińskiemu hitowi zarówno pod kątem klimatu, jak i rozgrywki. W drugiej części zobaczymy co jeszcze ciekawego ma do zaoferowania postapokalipsa. Wybór jest dosyć szeroki i na pewno każdy znajdzie tutaj kilka ciekawych opcji.

Gry podobne do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Co warto zagrać?

Fallout 76

Zaskoczenie? W końcu wielu ciągle pamięta absolutnie katastrofalną premierę sieciowego Fallouta, z której pozostało mnóstwo żenujących wspomnień i memów. Tyle że w praktyce nic oprócz tego już nie ma. Obecnie Fallout 76 to bardzo dopracowana i wypchana zawartością produkcja, która po kilku latach intensywnego wsparcia niewiele przypomina koszmar jaki otrzymaliśmy na premierę. Bethesda wykonała mnóstwo pracy, aby reanimować swoją grę i stworzyć bardzo klimatyczny oraz grywalny tytuł. Jeśli ktoś z Was preferuje samotną zabawę lepiej wybrać Fallout 4. Jeśli jednak nie przeszkadza Wam obecność innych osób na mapie, najnowsza odsłona jest już całkiem sensownym wyborem. Na pewno nigdy nie było lepszego momentu, aby sprawdzić Fallout 76.

Nasza recenzja Fallout 76

Metro Exodus i Metro Awakening

Kolejny, bardzo oczywisty wybór dla fanów Stalkera. Metro to klasyka gatunku i kolejna produkcja powstała na Ukrainie, kraju który ma swoją kulturową specyfikę w podejściu do postapokalipsy, która dla wielu graczy jest bardzo atrakcyjna. Dzięki temu Metro ma bardzo zbliżony klimat do Stalkera, chociaż pod kątem rozgrywki to nieco inna produkcja, bardziej nastawiona na liniową rozgrywkę i walkę. Nadal jednak jest to klasyk gatunku. W zasadzie poleciłbym każdą z części, w szczególności ostatni Exodus, który mimo upływu lat nawet wizualnie nie odstaje od konkurencji. Warto też wspomnieć, że niedawno na rynek trafiła nowa odsłona, czyli Awakening. Niestety, zagramy tylko na goglach VR. Jeśli jednak ktoś z Was ma dostęp do tej technologii, koniecznie warto zagrać. To zdecydowanie jedna z obecnie ciekawszych produkcji na wirtualną rzeczywistość.

Nasza recenzja Metro Exodus

Chernobylite

Teraz czas na polską propozycję, zdecydowanie najmocniej kojarzącą się z postapokalipską i klimatami Czarnobyla. The Farm 51 w temacie jest od dawna i bardzo dobrze zna te realia. W efekcie ich Chernobylite wiernie odwzorowuje okolice Prypeci, co najmocniej widać po szczegółowych lokacjach. Do tego gra zawiera sporo elementów RPG i w sumie chyba jest najbliżej Stalkera ze wszystkich produkcji opisanych w tym tekście. Oczywiście trzeba pamiętać o znacznie mniejszym budżecie, co czasami widać po grze. Mimo wszystko fani klimatów postapokaliptycznych i Czarnobyla powinni uznać ten tytuł za pozycję obowiązkową. Przy okazji warto też wspomnieć o innej polskiej produkcji o tej tematyce, ale poświęconej tylko technologii VR. Jest to wydane w tym roku Chernobyl Again, które również warto mieć na swoim radarze.