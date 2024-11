STALKER 2: Heart of Chornobyl z fenomenalną sprzedażą, mimo debiutu w Game Pass

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż STALKER 2: Heart of Chornobyl przekroczyła już milion egzemplarzy . Trzeba przyznać, że to naprawdę fenomenalny wynik. Wspomniana produkcja zadebiutowała bowiem na rynku w ostatnią środę i w dniu premiery trafiła również do usługi Game Pass na PC i konsolach. Deweloperzy ze studia GSC Game World mają więc powody do zadowolenia.

Nic dziwnego, że w Zonie jest trochę tłoczno. Sprzedano milion egzemplarzy, a znacznie więcej stalkerów dołączyło do polowania na artefakty dzięki Game Pass. To dopiero początek naszej niezapomnianej przygody. Serce Czarnobyla emanuje silniej z każdym z nas. Dziękujemy, stalkerzy! – czytamy we wpisie opublikowanym przez twórców STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Na koniec warto przypomnieć, że gra STALKER 2: Heart of Chornobyl dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia GSC Game World, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – oto moja Gra Roku.