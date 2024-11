Stalker 2 - poradnik, jak grać, wskazówki

Poradnik kierujemy szczególnie do graczy, którzy nie mieli do czynienia z oryginalną trylogią. Sequel jest wierny fundamentom i zasadom rządzącym serią Stalker, dlatego weterani od razu poczują się tutaj jak w domu.

Zanim przejdziecie do wybranych stron naszego poradnika do Stalkera 2, zerknijcie jeszcze na poniższe wskazówki. O pewnych rzeczach trzeba bowiem pamiętać, by doświadczenie eksploracji Zony było satysfakcjonujące. Oto parę najważniejszych porad dla początkujących:

Stalker 2 nie oferuje typowego systemu rozwoju postaci. To znaczy, że nie ma tutaj punktów doświadczenia. Postać staje się silniejsza dzięki coraz lepszemu wyposażeniu, a nie dzięki odblokowywaniu nowych umiejętności.

Jak w prawdziwym życiu, bez pieniędzy będzie ciężko. To pieniądze pozwolą ci naprawić broń czy kupić zapasy. Pamiętaj więc, że dobrym źródłem zarobku jest na przykład sprzedaż znalezionych broni przeciwników, o ile nie są doszczętnie zniszczone.

Bandyci i inni ludzcy wrogowie mogą sprawić ci dużo problemów, ale mutanty często bywają bardziej niebezpieczne. Dlatego pamiętaj, że ucieczka, jeśli jest możliwa, często jest lepszym wyborem niż marnowanie amunicji i apteczek na pokonanie jednego silniejszego potwora. Tym bardziej że, jak wspomnieliśmy, nie ma tu punktów XP przyznawanych za pokonywanie wrogów.

Nie śpiesz się. Podążanie za główną linią fabularną może być kuszące, ale questy poboczne zaprowadzą cię w ciekawe miejsca i dadzą szansę na znalezienie i zdobycie dobrego lootu.

Gdy tylko usłyszysz przez radio komunikat o zbliżającej się Emisji, natychmiast biegnij do najbliższego budynku. Jeśli nie schronisz się na czas, po prostu zginiesz.

Pamiętaj, że wyborów nie dokonujesz tu tylko czasem w dialogach. Możesz powiedzieć bandytom, że nie chcesz z nimi walczyć i pozwolić im dalej nękać kogoś innego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by po zakończeniu dialogu… po prostu zacząć do nich strzelać, na własnych warunkach, z lepszej pozycji.

Jeśli nie chcesz pozbyć się jakiegoś przedmiotu, ale nie chcesz go sprzedawać, pamiętaj o skrytce, która znajduje się w każdym miasteczku czy hubie, obok miejsca, w którym możesz spać. Możesz tam przechowywać przedmioty.

To wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze podstawy. Więcej znajdziesz na kolejnych stronach naszego poradnika do gry Stalker 2. Zajrzyj wyżej do spisu treści lub po prostu przejdź dalej, by sprawdzić jak wyleczyć promieniowanie.