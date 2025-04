Ta gra króluje na Xbox Game Pass już od pierwszego dnia premiery

Atomfall czerpie inspirację z klasycznych brytyjskich dzieł literackich i filmowych, co widać w malowniczych krajobrazach oraz klimatycznych elementach fabuły. Gra wyróżnia się nie tylko gameplayem, ale także charakterystycznym dla studia podejściem do storytellingu, które łączy tradycję z nowoczesnością. Tytuł uzyskał wysoką notę na Metacritic – 75/100. Nasz recenzent zwraca uwagę, że wbrew pozorom, gra ma niewiele wspólnego z serią Fallout, broni się własną osobowością.

Gra od samego dnia premiery jest hitem na Xbox Game Pass. Przypomnijmy, że w podobny sposób zadebiutował (konkurencyjny) S.T.A.L.K.E.R. 2, co także przyczyniło się do sukcesy gry. Dzięki dostępowi do gry w ramach subskrypcji, wielu graczy miało okazję poznać tytuł, co przyczyniło się do jeszcze większej popularności. Twórcy nie ukrywają swojego entuzjazmu i mają nadzieję, że gracze będą kontynuować swoją przygodę w świecie Atomfall, odkrywając nowe treści w przyszłych aktualizacjach. Premiera okazała się sukcesem, a studio już zapowiada, że to dopiero początek.