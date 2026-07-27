STALKER 2: Cost of Hope na zwiastunie. Jest data premiery dodatku i aktualizacji 2.0

GSC Game World w końcu ujawniło, kiedy gracze będą mogli zagrać w fabularne rozszerzenie.

Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun STALKER 2: Cost of Hope. Niestety wówczas nie ujawniono, kiedy dodatek trafi w ręce graczy. Na szczęście GSC Game World postanowiło nie trzymać swoich fanów dłużej w niepewności i zdradziło dokładną datę premiery rozszerzenia pierwszego fabularnego rozszerzenia STALKER 2: Heart of Chornobyl

Premiera STALKER 2: Cost of Hope już w sierpniu. Gra otrzyma też dużą aktualizację

Zgodnie z przekazanymi informacjami STALKER 2: Cost of Hope zadebiutuje na rynku 20 sierpnia 2026 roku, a więc za niecały miesiąc. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia GSC Game World opublikowali również nowy zwiastun nadchodzącego rozszerzenia. Udostępniony przez twórców trailer znajdziecie na dole wiadomości.