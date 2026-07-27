STALKER 2: Cost of Hope na zwiastunie. Jest data premiery dodatku i aktualizacji 2.0

GSC Game World w końcu ujawniło, kiedy gracze będą mogli zagrać w fabularne rozszerzenie.
Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun STALKER 2: Cost of Hope. Niestety wówczas nie ujawniono, kiedy dodatek trafi w ręce graczy. Na szczęście GSC Game World postanowiło nie trzymać swoich fanów dłużej w niepewności i zdradziło dokładną datę premiery rozszerzenia pierwszego fabularnego rozszerzenia STALKER 2: Heart of Chornobyl
Premiera STALKER 2: Cost of Hope już w sierpniu. Gra otrzyma też dużą aktualizację
Zgodnie z przekazanymi informacjami STALKER 2: Cost of Hope zadebiutuje na rynku 20 sierpnia 2026 roku, a więc za niecały miesiąc. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia GSC Game World opublikowali również nowy zwiastun nadchodzącego rozszerzenia. Udostępniony przez twórców trailer znajdziecie na dole wiadomości.
Wyrusz na nową ekspedycję w głąb Zony dzięki temu nowemu, nieliniowemu dodatkowi. Zanurz się w rozgrywce długiej na dziesiątki godzin pełnych niezapomnianych historii i skomplikowanych postaci – a to wszystko w atmosferze rozkładu, którą rozjaśnia promyk nadziei – czytamy w opisie rozszerzenia Cost of Hope.
W dniu premiery dodatku Cost of Hope gra STALKER 2: Cost of Hope otrzyma również aktualizację 2.0. Na szczegóły wspomnianego patcha musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Już teraz wiadomo jednak, że nadchodzący update przeniesie produkcję studia GSC Game World na nowszą wersję silnika Unreal Engine 5.
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