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STALKER 2: Cost of Hope na zwiastunie. Jest data premiery dodatku i aktualizacji 2.0

Mikołaj Ciesielski
2026/07/27 17:45
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GSC Game World w końcu ujawniło, kiedy gracze będą mogli zagrać w fabularne rozszerzenie.

Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun STALKER 2: Cost of Hope. Niestety wówczas nie ujawniono, kiedy dodatek trafi w ręce graczy. Na szczęście GSC Game World postanowiło nie trzymać swoich fanów dłużej w niepewności i zdradziło dokładną datę premiery rozszerzenia pierwszego fabularnego rozszerzenia STALKER 2: Heart of Chornobyl

STALKER 2: Cost of Hope
STALKER 2: Cost of Hope

Premiera STALKER 2: Cost of Hope już w sierpniu. Gra otrzyma też dużą aktualizację

Zgodnie z przekazanymi informacjami STALKER 2: Cost of Hope zadebiutuje na rynku 20 sierpnia 2026 roku, a więc za niecały miesiąc. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia GSC Game World opublikowali również nowy zwiastun nadchodzącego rozszerzenia. Udostępniony przez twórców trailer znajdziecie na dole wiadomości.

Wyrusz na nową ekspedycję w głąb Zony dzięki temu nowemu, nieliniowemu dodatkowi. Zanurz się w rozgrywce długiej na dziesiątki godzin pełnych niezapomnianych historii i skomplikowanych postaci – a to wszystko w atmosferze rozkładu, którą rozjaśnia promyk nadziei – czytamy w opisie rozszerzenia Cost of Hope.

W dniu premiery dodatku Cost of Hope gra STALKER 2: Cost of Hope otrzyma również aktualizację 2.0. Na szczegóły wspomnianego patcha musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Już teraz wiadomo jednak, że nadchodzący update przeniesie produkcję studia GSC Game World na nowszą wersję silnika Unreal Engine 5.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że gra STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutowała na rynku w listopadzie 2024 roku. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia GSC Game World, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – oto moja Gra Roku.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/07/big-stalker-2-overhaul-coming-20th-august-in-2-0-patch-and-first-dlc

Tagi:

News
data premiery
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STALKER 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112