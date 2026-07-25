Nowa gra o Batmanie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Batman: Caped Crusader Chronicles trafi na Amazon Luna

Fani Mrocznego Rycerza od dawna czekają na nową produkcję poświęconą Batmanowi. Ostatnią dużą grą z bohaterem w roli głównej było Batman: Arkham Knight, które ukazało się w 2015 roku. Choć później na rynku pojawiło się Gotham Knights, Batman nie był w nim główną grywalną postacią. Nowa produkcja ponownie stawia Batmana w centrum wydarzeń, jednak nie będzie to klasyczna gra akcji, jakiej mogło spodziewać się wielu fanów.

Batman: Caped Crusader Chronicles z premierą już za tydzień

Amazon potwierdził, że Batman: Caped Crusader Chronicles ukaże się 31 lipca, równocześnie z premierą drugiego sezonu animowanego serialu Batman: Caped Crusader dostępnego w serwisie Prime Video. Gra zadebiutuje jako część usługi GameNight, czyli rozwijanej przez Amazon kolekcji gier dostępnych wyłącznie za pośrednictwem platformy Amazon Luna. Zapowiedź pojawiła się krótko po ogłoszeniu, że usługa Amazon Luna zostanie zintegrowana z ofertą Prime Video, choć rozwiązanie to będzie wiązało się z określonymi ograniczeniami.