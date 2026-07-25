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Nowa gra o Batmanie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Batman: Caped Crusader Chronicles trafi na Amazon Luna

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 09:00
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Amazon oficjalnie zapowiedział premierę nowej gry Batman: Caped Crusader Chronicles, która zadebiutuje na koniec lipca jako ekskluzywny tytuł dla platformy Amazon Luna.

Fani Mrocznego Rycerza od dawna czekają na nową produkcję poświęconą Batmanowi. Ostatnią dużą grą z bohaterem w roli głównej było Batman: Arkham Knight, które ukazało się w 2015 roku. Choć później na rynku pojawiło się Gotham Knights, Batman nie był w nim główną grywalną postacią. Nowa produkcja ponownie stawia Batmana w centrum wydarzeń, jednak nie będzie to klasyczna gra akcji, jakiej mogło spodziewać się wielu fanów.

Batman: Caped Crusader Chronicles
Batman: Caped Crusader Chronicles

Batman: Caped Crusader Chronicles z premierą już za tydzień

Amazon potwierdził, że Batman: Caped Crusader Chronicles ukaże się 31 lipca, równocześnie z premierą drugiego sezonu animowanego serialu Batman: Caped Crusader dostępnego w serwisie Prime Video. Gra zadebiutuje jako część usługi GameNight, czyli rozwijanej przez Amazon kolekcji gier dostępnych wyłącznie za pośrednictwem platformy Amazon Luna. Zapowiedź pojawiła się krótko po ogłoszeniu, że usługa Amazon Luna zostanie zintegrowana z ofertą Prime Video, choć rozwiązanie to będzie wiązało się z określonymi ograniczeniami.

Batman: Caped Crusader Chronicles będzie składać się z 11 odcinków i zaoferuje rozgrywkę opartą na elementach detektywistycznych. Gracze będą rozwiązywać zagadki, analizować dowody, podążać za kolejnymi tropami oraz stawiać czoła znanym przeciwnikom z uniwersum DC. Produkcja została zaprojektowana jako kooperacyjna gra imprezowa dla od 1 do 4 graczy. Twórcy potwierdzili również udział aktorów znanych z serialu animowanego. Głosu bohaterom użyczą między innymi Hamish Linklater jako Batman, Michelle C. Bonilla jako detektyw Renee Montoya oraz Matthew Needham jako Joker. Podczas rozgrywki gracze zmierzą się z wieloma rozpoznawalnymi złoczyńcami z uniwersum DC. Wśród nich znajdą się Strach na Wróble, Babyface, Tweedledee i Tweedledum, Dollmaker, Lynx, Music Meister i Joker.

GramTV przedstawia:

Produkcja będzie dostępna od dnia premiery w następujących krajach:

  • Polska
  • Stany Zjednoczone
  • Wielka Brytania
  • Kanada
  • Niemcy
  • Francja
  • Włochy
  • Hiszpania
  • Austria
  • Holandia
  • Szwecja
  • Portugalia
  • Belgia
  • Luksemburg
Zobaczcie zwiastun Batman: Caped Crusader Chronicles:

Źródło:https://insider-gaming.com/batman-game-release/

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
Batman
DC
Amazon Luna
Batman: Caped Crusader Chronicles
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112