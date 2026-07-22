NASCAR 26 z datą premiery. Twórcy ujawnili nowe funkcje i zapowiedzieli pokaz rozgrywki

iRacing Studios opublikowało pierwszy dziennik deweloperski poświęcony grze NASCAR 26, ujawniając wiele nowych informacji na temat nadchodzącej produkcji. Twórcy potwierdzili między innymi datę premiery, która będzie miała miejsce w bardzo gorącym momencie.
NASCAR 26 z datą premiery
Twórcy potwierdzili, że NASCAR 26 zadebiutuje 18 września 2026 roku. Osoby, które zdecydują się na zakup Gold Edition, otrzymają wcześniejszy dostęp i będą mogły rozpocząć grę już 15 września, czyli trzy dni przed oficjalną premierą. Jedną z największych nowości będzie implementacja nowego formatu Chase, który zadebiutował w tym roku w serii NASCAR Cup Series. Nowy tryb zostanie włączony zarówno do sezonów, jak i kariery, ale gracze otrzymają również możliwość uruchomienia go jako osobny wariant rozgrywki. W samodzielnym trybie Chase będzie można wybrać kierowców biorących udział w rywalizacji i rozegrać finałowe dziesięć wyścigów sezonu.
Deweloperzy zapowiedzieli również odświeżoną oprawę prezentacji zawodów. Gra ma jeszcze mocniej nawiązywać do telewizyjnych transmisji wyścigów, oferując bardziej rozbudowaną realizację przypominającą prawdziwe relacje z NASCAR. Zmiany obejmą także zachowanie sztucznej inteligencji. W NASCAR 26 kierowcy kontrolowani przez komputer będą mogli po raz pierwszy nie ukończyć wyścigu z powodu różnych incydentów, co ma zwiększyć realizm rozgrywki. Najważniejszą funkcją zaprezentowaną w pierwszym dzienniku deweloperskim jest jednak system Dynamic Track. Na początku każdego weekendu wyścigowego nawierzchnia toru będzie znajdowała się w tzw. “zielonym” stanie, czyli będzie praktycznie nieużywana. Wraz z kolejnymi sesjami tor będzie stopniowo nabierał przyczepności i ewoluował, oferując kierowcom nowe linie przejazdu oraz zmuszając ich do opracowywania nowych strategii, które zwiększą szanse na zwycięstwo.
GramTV przedstawia:
Twórcy poinformowali również, że 29 lipca zostanie opublikowany pierwszy pełny zwiastun prezentujący rozgrywkę z NASCAR 26. Przy okazji publikacji materiału głos zabrał Matt Lewis z iRacing, podkreślając, że studio zamierza rozwijać serię przez wiele lat:
Nieustannie się rozwijamy. Dodajemy kolejne funkcje, takie jak burnouty czy rozgrywka międzyplatformowa. Budujemy całą markę, a nie jednorazowy produkt. Tworzymy serię z myślą o długoterminowym rozwoju, a ważną częścią tego procesu jest słuchanie opinii fanów, angażowanie ich i dopilnowanie, abyśmy wszyscy stale dążyli do tworzenia coraz lepszej gry.
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