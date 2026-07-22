NASCAR 26 z datą premiery. Twórcy ujawnili nowe funkcje i zapowiedzieli pokaz rozgrywki

iRacing Studios opublikowało pierwszy dziennik deweloperski poświęcony grze NASCAR 26, ujawniając wiele nowych informacji na temat nadchodzącej produkcji. Twórcy potwierdzili między innymi datę premiery, która będzie miała miejsce w bardzo gorącym momencie.

NASCAR 26 z datą premiery

Twórcy potwierdzili, że NASCAR 26 zadebiutuje 18 września 2026 roku. Osoby, które zdecydują się na zakup Gold Edition, otrzymają wcześniejszy dostęp i będą mogły rozpocząć grę już 15 września, czyli trzy dni przed oficjalną premierą. Jedną z największych nowości będzie implementacja nowego formatu Chase, który zadebiutował w tym roku w serii NASCAR Cup Series. Nowy tryb zostanie włączony zarówno do sezonów, jak i kariery, ale gracze otrzymają również możliwość uruchomienia go jako osobny wariant rozgrywki. W samodzielnym trybie Chase będzie można wybrać kierowców biorących udział w rywalizacji i rozegrać finałowe dziesięć wyścigów sezonu.