Zaloguj się lub Zarejestruj

Square Enix chce, aby generatywna AI wykonywała 70 procent testów QA i debugowania gier do końca 2027 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 18:30
1
0

Square Enix coraz mocniej stawia na wykorzystywanie sztucznej inteligencji podczas procesu tworzenia gier.

Square Enix ogłosiło, że planuje powierzyć generatywnej sztucznej inteligencji większość prac związanych z testowaniem jakości oraz debugowaniem gier w ciągu najbliższych dwóch lat. Informacja została ujawniona po publikacji najnowszych wyników finansowych firmy, wraz z raportem dotyczącym realizacji jej średnioterminowego planu biznesowego “Square Enix Reboots and Awakens”, zapowiedzianego w zeszłym roku.

Square Enix
Square Enix

Square Enix coraz śmielej stawia na AI

W ramach tego planu wydawca nawiązał współpracę z Laboratorium Matsuo-Iwasawa na Uniwersytecie Tokijskim. Partnerstwo ma na celu zwiększenie efektywności procesów tworzenia gier dzięki technologiom AI. Projekt nosi nazwę “Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI” i realizuje go zespół ponad dziesięciu specjalistów, w tym naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego oraz inżynierowie Square Enix. Celem projektu jest zautomatyzowanie 70 procent zadań QA i debugowania do końca 2027 roku. Square Enix podkreśla, że automatyzacja ma przyspieszyć produkcję gier i dać firmie przewagę względem konkurencji.

GramTV przedstawia:

Zastępowanie testerów sztuczną inteligencją od lat budzi dyskusje. Zwolennicy twierdzą, że QA bywa monotonne, więc automatyzacja może zwiększyć efektywność. Krytycy podkreślają, że ludzie lepiej wykrywają i opisują nieoczywiste błędy, których AI może nie zauważyć. Wskazuje się również na ryzyko redukcji miejsc pracy, bowiem rola QA często jest pierwszym krokiem do lepiej płatnych stanowisk w branży gier. Przykładowo, ostatnio pojawiły się doniesienia, że pracownicy Electronic Arts mają trudności z wdrażaniem poleceń zarządu, aby stosować AI praktycznie do wszystkiego, w tym właśnie w QA. Jeden z byłych testerów z Respawn Entertainment twierdzi, że jego zespół mógł zostać zwolniony m.in. dlatego, że AI zaczęła przejmować analizę opinii graczy, którą wcześniej wykonywał on.

Takie pomysły jakie uskutecznia Square Enix nie są niczym nowym. Już w 2022 roku szef Xbox Game Studios, Matt Booty, powiedział, że jego marzeniem jest testowanie gier przez tysiące instancji AI w chmurze, działających całą noc i generujących zbiorczy raport błędów rano.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/square-enix-says-it-wants-generative-ai-to-be-doing-70-of-its-qa-and-debugging-by-the-end-of-2027

Tagi:

News
Square Enix
Technologie
sztuczna inteligencja
technologia
SI
branża gier
branża growa
Tech
QA
AI
tester
generatywna sztuczna inteligencja
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 18:37

pół żartem, pół serioTester odpala AI, aby testowało aktualny build silnika, w którym starano się wyeliminować błędy kolizji obiektów. AI: Testy zakończone pomyślnie.Zespół: Ale kolizja obiektów dalej się buguje w kilku przypadkach.AI: Rzeczywiście, kolizja obiektów nie działa jak należy, Jest to typowy problem w silnikach gier video.

oczywiście mam świadomość, że do takich celów użyją wyspecjalizowanego modelu AI, a nie ogólnodostępnego czata ;) 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112