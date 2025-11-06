Square Enix chce, aby generatywna AI wykonywała 70 procent testów QA i debugowania gier do końca 2027 roku

Square Enix ogłosiło, że planuje powierzyć generatywnej sztucznej inteligencji większość prac związanych z testowaniem jakości oraz debugowaniem gier w ciągu najbliższych dwóch lat. Informacja została ujawniona po publikacji najnowszych wyników finansowych firmy, wraz z raportem dotyczącym realizacji jej średnioterminowego planu biznesowego “Square Enix Reboots and Awakens”, zapowiedzianego w zeszłym roku.

Square Enix coraz śmielej stawia na AI

W ramach tego planu wydawca nawiązał współpracę z Laboratorium Matsuo-Iwasawa na Uniwersytecie Tokijskim. Partnerstwo ma na celu zwiększenie efektywności procesów tworzenia gier dzięki technologiom AI. Projekt nosi nazwę “Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI” i realizuje go zespół ponad dziesięciu specjalistów, w tym naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego oraz inżynierowie Square Enix. Celem projektu jest zautomatyzowanie 70 procent zadań QA i debugowania do końca 2027 roku. Square Enix podkreśla, że automatyzacja ma przyspieszyć produkcję gier i dać firmie przewagę względem konkurencji.