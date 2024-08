Sprzedaż Switcha i gier na tę konsolę spadła, ale wciąż jest szansa na znakomity wynik

Z opublikowanych właśnie wyników finansowych za pierwszy kwartał roku podatkowego 2024/25, wynika że sprzedano 143,42 mln egzemplarzy konsol Switch (stan na 30 czerwca 2024 r.). Oznacza to, że od 1 kwietnia do 30 czerwca sprzedano 2,1 mln konsol z rodziny Switch i jest to spadek o 46,3% rok do roku.

Nintendo Switch ma szansę na rekord

Sprzedaż gier na Switcha odnotowała podobny spadek – 30,64 mln sprzedanych jednostek, co oznacza spadek o 41,3% w porównaniu z tym samym okresem trzech miesięcy ubiegłego roku.