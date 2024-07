Usługa GTA+ może trafić na Nintendo Switch. Aktualizacja na oficjalnej stronie Rockstar Games zwróciła uwagę graczy

GTA+ to program członkowski premium dla graczy, oferujący dostęp do wybranych tytułów od Rockstar Games oraz dodatkowej zawartości w GTA Online. Na oficjalnej stronie firmy pojawiły się tymczasem informacje, które mogą sugerować pojawienie się usługi na kolejnej platformie. Rockstar może bowiem planować udostępnienie GTA+ na Nintendo Switch.

Uwagę zwraca jednak fakt, że na Nintendo Switch oferowanych jest tylko kilka produkcji z katalogu Rockstar Games. Mowa o L.A. Noire, Red Dead Redemption 1 i GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Posiadacze przenośnego urządzenia nie mogą natomiast zagrać między innymi w GTA 5 (i tym samym GTA Online), co rodzi sporo wątpliwości pod kątem funkcjonalności GTA+ na Nintendo Switch.

Na ten moment Rockstar Games nie odniosło się do zaistniałej sytuacji. Na oficjalnej stronie internetowej studia wciąż widnieje informacja, że „GTA+ dostępne jest wyłącznie dla GTA Online na PlayStation 5 i Xbox Series X|S”. Pozostaje zatem oczekiwać na ewentualne komunikaty ze strony studia związane z możliwym wprowadzeniem usługi na Nintendo Switch.

Jeśli zaś chodzi o zawartość oferowaną przez comiesięczną subskrypcję, w jej skład wchodzi między innymi dostęp do wybranych gier Rockstar. Ponadto gracze GTA Online mogą liczyć na 500 000 GTA$ co miesiąc, a także zniżki na pojazdy, korzyści związane z nieruchomościami, stroje czy specjalne premie do RP.

