Jakie będą rozmiary gier na Switch 2? Nintendo uspokaja

Nintendo ujawnili rozmiary gier na nadchodzącą konsolę Switch 2, rozwiewając obawy graczy o szybko zapełniającą się pamięć urządzenia. Konsola oferuje 256 GB pamięci wewnętrznej – osiem razy więcej niż jej poprzednik. Choć wiele osób obawiało się, że większa rozdzielczość 4K i wyższa jakość wizualna gier będą prowadzić do znacznego wzrostu rozmiarów plików, okazuje się, że początkowe tytuły nie zajmują aż tak dużo miejsca.

Ile “ważyć” będą gry na Switch 2?

Z danych opublikowanych przez japoński sklep My Nintendo Store wynika, że największa gra startowa, Mario Kart World, zajmuje 23,4 GB, co stanowi zaledwie 10% pamięci konsoli. Dla porównania, jest to ponad dwukrotnie więcej niż rozmiar Mario Kart 8 Deluxe z DLC, który wynosił 11,3 GB. Inne tytuły, takie jak Donkey Kong Bananza (10 GB), Super Mario Party Jamboree (7,7 GB) oraz Kirby and the Forgotten Land (5,7 GB), również nie wymagają zbyt dużej przestrzeni.