Switch doczekał się oficjalnej podstawki ładującej Joy-Cony. Siedem lat po premierze konsoli

Odchodzący powoli do lamusa Switch doczeka się nowego akcesorium. Jest to podstawka ładująca kontrolery Joy-Con.

Decyzja o wypuszczeniu tego sprzętu może wydawać się przedziwna, ale jeśli się zastanowić, to może być strzałem w dziesiątkę, ponieważ przez lata posiadania konsoli Switch w domu, mogli dorobić się co najmniej kilku Joy-Conów, a ich ładowanie bywa kłopotliwe . W rezultacie chętnie skorzystają z oficjalnej ładowarki.

Czy Joy-Cony ze starszej edycji zadziałają na nowej konsoli? Nintendo wciąż milczy na temat kompatybilności, ale jeśli tak się stanie, to nowa ładowarka byłaby całkiem sensowną inwestycją.

Nintendo oświadczyło niedawno, że premiera nowej konsoli może nastąpić przed końcem bieżącego roku finansowego – a więc przed 1 kwietnia 2025 r. W międzyczasie przygotowuje szereg gie na aktualną generację, a więc oczekiwanie na premierę nie będzie się dłużyło. Pojawią się takie gry, jak choćby: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 września), Super Mario Party Jamboree (17 października), Mario and Luigi Brothership (7 listopada) i Donkey Kong Country Returns HD (16 stycznia 2025 r.) Później w 2025 r. – i prawie na pewno także na Switchu 2 – pojawi się Metroid Prime 4: Beyond.