Jak będzie wyglądało The Duskbloods? Hidetaka Miyazaki ujawnił szczegóły projektu

Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z Nintendo w celu omówienia pomysłów i podczas tej dyskusji przedstawiliśmy wstępny zarys The Duskbloods. Sama koncepcja różniła się od wszystkiego, co robiliśmy wcześniej, a Nintendo wydawało się bardzo zainteresowane pomocą w jej urzeczywistnieniu. Tak więc projekt wystartował. Początkowo pracował nad nim niewielki zespół jako tytuł na Nintendo Switch. Jednak gdy gra zaczęła nabierać kształtów, Nintendo zwróciło się do nas z informacją o Switch 2, co skłoniło nas do zmiany naszej ścieżki rozwoju z myślą o tym nowym sprzęcie.