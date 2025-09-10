Spór z Palworld trwa. Nintendo zdobywa patent na system summonów

Nintendo zdobyło kolejny patent dotyczący mechaniki przywoływania postaci i kierowania ich do walki. To kolejne zabezpieczenie prawne firmy w czasie trwającego procesu sądowego przeciwko Palworld, który od miesięcy budzi emocje w branży. Japoński gigant wcześniej modyfikował już swoje zgłoszenia patentowe, a teraz poszerza je o rozwiązania mogące mieć wpływ na wiele gier z podobnymi systemami.

Nintendo – kolejne zabezpieczenie w trakcie procesu

Według raportu Games Fray, na który powołuje się GameRant, Nintendo zostało właścicielem amerykańskiego patentu nr 12,403,397. Dokument dotyczy systemu przywoływania postaci, które mogą walczyć ze sobą. Patent został złożony w marcu 2023 roku, zatwierdzony w lipcu 2025 i oficjalnie wydany w ubiegłym tygodniu. Wcześniej firma zdobyła już inne zabezpieczenia, w tym patent dotyczący płynnego przełączania między lataniem a jazdą na obiektach, co także wiązano z rywalizacją z Palworld.