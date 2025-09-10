Zaloguj się lub Zarejestruj

Spór z Palworld trwa. Nintendo zdobywa patent na system summonów

Mikołaj Berlik
2025/09/10 09:00
4
0

Japońska korporacja rozszerza swoje zabezpieczenia prawne. Nowy patent dotyczy jednej z kluczowych mechanik gier z serii Pokémon.

Nintendo zdobyło kolejny patent dotyczący mechaniki przywoływania postaci i kierowania ich do walki. To kolejne zabezpieczenie prawne firmy w czasie trwającego procesu sądowego przeciwko Palworld, który od miesięcy budzi emocje w branży. Japoński gigant wcześniej modyfikował już swoje zgłoszenia patentowe, a teraz poszerza je o rozwiązania mogące mieć wpływ na wiele gier z podobnymi systemami.

Palworld
Palworld

Nintendo – kolejne zabezpieczenie w trakcie procesu

Według raportu Games Fray, na który powołuje się GameRant, Nintendo zostało właścicielem amerykańskiego patentu nr 12,403,397. Dokument dotyczy systemu przywoływania postaci, które mogą walczyć ze sobą. Patent został złożony w marcu 2023 roku, zatwierdzony w lipcu 2025 i oficjalnie wydany w ubiegłym tygodniu. Wcześniej firma zdobyła już inne zabezpieczenia, w tym patent dotyczący płynnego przełączania między lataniem a jazdą na obiektach, co także wiązano z rywalizacją z Palworld.

GramTV przedstawia:

Patent opisuje sześć kluczowych roszczeń. Wskazuje m.in. na możliwość przywołania sub-postaci w przestrzeni gry i skierowania jej do walki przeciwko innym jednostkom lub w pustym obszarze. Zawiera także zapis o automatycznym rozpoczęciu starcia, gdy sub-postać napotka przeciwnika. W praktyce może to oznaczać, że Nintendo zabezpiecza rozwiązania stosowane w grach pokroju Pokémonów, a także potencjalnie w innych produkcjach z podobnymi mechanikami.

Trwający proces Nintendo przeciwko Pocketpair, twórcom Palworld, już wcześniej wiązał się z modyfikacją kilku patentów. Obecne zabezpieczenie może utrudnić nie tylko dalszą obronę Palworld, ale także wykorzystanie podobnych rozwiązań w innych grach opartych na systemie przywoływania i walki stworzeń.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-acquires-another-patent-for-character-summons-as-palworld-lawsuit-continues/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
pozew
Palworld
Mikołaj Berlik
Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:08
Muradin_07 napisał:

Niekoniecznie na ogół, a raczej na specyficzny sposób przywoływania, który występuje w Pokemonach.

Chociaż prawda jest taka, że świat już nie takie rzeczy widział. Zasadniczo nadal boli wszystkich fakt, że patent na "nemesis system" wygasa dopiero za kilka lat i może wtedy inne gry będą mogły go implementować. 

Nie jestem prawnikiem, ale czytałem, że potencjalnie mogą się np. przyczepić na bazie tego patentu do Diablo i klasy nekromanty lub do wszystkich gier typu gatcha. Potem szok, że mam Nintendo w 4 literach i nigdy nie zamierzam ich gier kupować. Szkoda, że większość graczy patrzy tylko na gry, a nie na poczynania firmy.

Kto w ogóle im wydał zgodę na taki patent? A, faktycznie, sprawa dotyczy USA. Nie było pytania.

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 09:40
Muradin_07 napisał:

Niekoniecznie na ogół, a raczej na specyficzny sposób przywoływania, który występuje w Pokemonach.

Chociaż prawda jest taka, że świat już nie takie rzeczy widział. Zasadniczo nadal boli wszystkich fakt, że patent na "nemesis system" wygasa dopiero za kilka lat i może wtedy inne gry będą mogły go implementować. 

beetleman1234 napisał:

Brak słów na to co robi Nintendo i na to, że w ogóle takie patenty są możliwe. Przywoływanie summonów.... Serio? Na WoWa też się rzucą?

Ten patent jest tak żałosny, bo to nie jest ani nic odkrywczego, ani prawdopodobnie zapoczątkowanego przez Nintendo. Nemesis system jeszcze przynajmniej jest pomysłowy, choć nie bardzo rozumiem dlaczego patentów na mechaniki growe jest tak mało - Namco nie opatentowało niczego z soulsów, a mogło.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 09:30
beetleman1234 napisał:

Brak słów na to co robi Nintendo i na to, że w ogóle takie patenty są możliwe. Przywoływanie summonów.... Serio? Na WoWa też się rzucą?

Niekoniecznie na ogół, a raczej na specyficzny sposób przywoływania, który występuje w Pokemonach.

Chociaż prawda jest taka, że świat już nie takie rzeczy widział. Zasadniczo nadal boli wszystkich fakt, że patent na "nemesis system" wygasa dopiero za kilka lat i może wtedy inne gry będą mogły go implementować. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112