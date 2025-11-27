Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo rozszerza ofertę. Kultowe tytuły z NES-a i Game Boya trafiły do subskrypcji

Mikołaj Berlik
2025/11/27 14:00
0
0

Nintendo dołożyło do abonamentu cztery nowe tytuły.

Subskrypcja Nintendo Switch Online została ponownie poszerzona o nowe retroprodukcje. W aktualnym zestawie pojawiły się tytuły z konsoli NES oraz Game Boya, w tym gra uznawana za jeden z największych hardkorów w historii.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online – subskrypcja Switcha otrzymała kolejne hity

Tym razem główną gwiazdą aktualizacji jest kultowe Battletoads. Produkcja studia Rare do dziś uchodzi za jedną z najtrudniejszych gier w historii gier wideo, a jej poziom wyzwania stał się wręcz częścią branżowych legend. Według serwisu Nerdist twórcy już w 1991 roku celowo zaprojektowali tytuł tak, by nie dało się go ukończyć w kilka dni. Chodziło o zniechęcenie graczy do wypożyczania gier i zachęcenie do zakupu – większość i tak nigdy nie dotarła do końca przygody.

Oprócz Battletoads w abonamencie znalazły się także trzy inne klasyki z epoki 8-bit i Game Boya. Poniżej pełna lista nowości:

  • Battletoads (NES)
  • Bionic Commando (Game Boy)
  • Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos (NES)
  • Kid Icarus: Of Myths & Monsters (Game Boy)

GramTV przedstawia:

Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich abonentów, a wszystkie gry można uruchomić bez dodatkowych opłat w ramach planu podstawowego.

Mikołaj Berlik
