Nintendo rozszerza ofertę. Kultowe tytuły z NES-a i Game Boya trafiły do subskrypcji

Subskrypcja Nintendo Switch Online została ponownie poszerzona o nowe retroprodukcje. W aktualnym zestawie pojawiły się tytuły z konsoli NES oraz Game Boya, w tym gra uznawana za jeden z największych hardkorów w historii.

Nintendo Switch Online – subskrypcja Switcha otrzymała kolejne hity

Tym razem główną gwiazdą aktualizacji jest kultowe Battletoads. Produkcja studia Rare do dziś uchodzi za jedną z najtrudniejszych gier w historii gier wideo, a jej poziom wyzwania stał się wręcz częścią branżowych legend. Według serwisu Nerdist twórcy już w 1991 roku celowo zaprojektowali tytuł tak, by nie dało się go ukończyć w kilka dni. Chodziło o zniechęcenie graczy do wypożyczania gier i zachęcenie do zakupu – większość i tak nigdy nie dotarła do końca przygody.