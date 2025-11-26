Nowy trik w Super Mario 64 może odmienić speedrun kultowej gry. Najtrudniejsza sztuczka stała się banalnie prosta

W wielu kategoriach Super Mario 64 konieczne jest wykorzystanie manewru backwards long jump, czyli BLJ. Na pochyłych powierzchniach pozwala on rozpędzić się do ogromnych prędkości i ominąć drzwi wymagające określonej liczby gwiazdek. W ekstremalnie szybkich kategoriach takich jak 1-star jest to absolutna podstawa.

Super Mario 64 ma już prawie trzy dekady, jednak społeczność speedrunnerów wciąż odkrywa w nim techniki, które potrafią odmienić całą społeczność błyskawicznego przechodzenia gier. W miniony weekend pojawiło się odkrycie, które znacząco ułatwia wykonanie jednego z najbardziej znanych i najbardziej wymagających trików w historii tej gry. Dla wielu początkujących graczy był to mur nie do przebicia, a nawet najlepsi speedrunnerzy traktowali go jak próbę szczęścia. Teraz ten problem może po prostu zniknąć.

W tym miejscu do akcji wkracza nowa technika nazwana crackslide. Odkryli ją speedrunnerzy Crackhex i FramePerfection, a zaprezentowana została w poniższym materiale. Crackslide pozwala przejść przez wspomniane drzwi bez konieczności wykonywania SBLJ, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla społeczności.

Początkowo trik pokazano z użyciem narzędzi emulacyjnych, lecz zaledwie kilka minut później speedrunner haribo39 udowodnił, że da się go wykonać na standardowym kontrolerze. Cała procedura wymaga jedynie ustawienia się pod odpowiednim kątem przy ścianie, wykonania kilku salta w tył oraz prześlizgnięcia się na krawędzi z pomocą C-up, co pozwala rozpędzić się na tyle, by przeniknąć przez drzwi.

Nie jest to metoda całkowicie pozbawiona wyzwań, jednak w porównaniu ze starym SBLJ wypada nieporównywalnie prościej i daje niemal równie dobre rezultaty. Najwięksi mistrzowie zapewne wciąż będą korzystać z klasycznej techniki przy próbach bicia światowych rekordów, lecz crackslide otwiera kategorie 1-star i inne szybkie biegi dla ogromnej liczby nowych graczy.

Szczególne znaczenie ma to dla społeczności grającej w ciemno. Bubzia podkreśla, że dzięki crackslide pojawia się szansa na rezultat poniżej dziesięciu minut, co nigdy wcześniej nie wydawało się możliwe.