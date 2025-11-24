Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition na Nintendo Switch za 165 zł w Media Expert

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – oferta w Media Expert
Promocja dotyczy wyłącznie pudełkowej wersji Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, która zawiera pełną zawartość edycji Definitive Edition. Tytuł zyskał uznanie graczy za rozbudowany świat, epicką fabułę i rozbudowany system walki.
Odbuduj ludzkość na tajemniczej planecie Mira.
Wielka przygoda science fiction powraca dla nowego pokolenia. Eksploruj planetę Mira i broń się przed wrogami za pomocą gigantycznych, uzbrojonych robotów.
Wzbogacona wizualnie edycja tej gry RPG z otwartym światem zawiera nowo dodane elementy fabuły i wiele więcej.
Jest rok 2054. Ziemia została zniszczona przez międzygalaktyczną wojnę między dwiema rasami obcych, a ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Niewielka liczba ocalałych, na pokładzie USS White Whale, rozbija się na rozległej i nieokiełznanej planecie Mira. Teraz to do Ciebie, jako członka BLADE, należy pomoc ludzkości w powrocie z krawędzi zagłady... z pomocą potężnych gigantycznych robotów zwanych Skells.
GramTV przedstawia:
Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!