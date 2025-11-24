Zaloguj się lub Zarejestruj

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition na Nintendo Switch za 165 zł w Media Expert

Mikołaj Berlik
2025/11/24 15:00
Najniższa w historii cena pudełkowego wydania.

W ramach Black Friday 2025 w Media Expert pojawiła się świetna okazja dla fanów jRPG. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition w wersji na Nintendo Switch dostępne jest teraz za 164,99 zł, co stanowi rekordowo niską cenę od premiery.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – oferta w Media Expert

Promocja dotyczy wyłącznie pudełkowej wersji Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, która zawiera pełną zawartość edycji Definitive Edition. Tytuł zyskał uznanie graczy za rozbudowany świat, epicką fabułę i rozbudowany system walki.

Odbuduj ludzkość na tajemniczej planecie Mira.

Wielka przygoda science fiction powraca dla nowego pokolenia. Eksploruj planetę Mira i broń się przed wrogami za pomocą gigantycznych, uzbrojonych robotów.

Wzbogacona wizualnie edycja tej gry RPG z otwartym światem zawiera nowo dodane elementy fabuły i wiele więcej.

Jest rok 2054. Ziemia została zniszczona przez międzygalaktyczną wojnę między dwiema rasami obcych, a ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Niewielka liczba ocalałych, na pokładzie USS White Whale, rozbija się na rozległej i nieokiełznanej planecie Mira. Teraz to do Ciebie, jako członka BLADE, należy pomoc ludzkości w powrocie z krawędzi zagłady... z pomocą potężnych gigantycznych robotów zwanych Skells.

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa.

Mikołaj Berlik
