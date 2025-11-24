Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition na Nintendo Switch za 165 zł w Media Expert

W ramach Black Friday 2025 w Media Expert pojawiła się świetna okazja dla fanów jRPG. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition w wersji na Nintendo Switch dostępne jest teraz za 164,99 zł, co stanowi rekordowo niską cenę od premiery.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – oferta w Media Expert

Promocja dotyczy wyłącznie pudełkowej wersji Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, która zawiera pełną zawartość edycji Definitive Edition. Tytuł zyskał uznanie graczy za rozbudowany świat, epicką fabułę i rozbudowany system walki.