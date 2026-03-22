Społeczność Escape from Tarkov po raz kolejny podzielona. Szef Battlestate Games potwierdził trzecią kategorię graczy

W świecie Escape from Tarkov szykuje się kolejna wielka zmiana, która wywołuje spore poruszenie wśród fanów. Po niedawnej premierze wersji 1.0 i sukcesie trybu PvE, Nikita Buyanov potwierdził, że społeczność graczy zostanie podzielona po raz trzeci. Tym razem chodzi o rozdzielenie postaci sezonowych od tych „permanentnych”.
Kolejny podział w Escape from Tarkov
Nikita Buyanov, szef studia Battlestate Games, oficjalnie potwierdził, że nadchodzące postacie sezonowe nie będą trafiać do tych samych kolejek co postacie stałe. Decyzja ta wzbudziła ogromne obawy o czas oczekiwania na mecze oraz „pustki” na mapach.
Idea stojąca za nowym systemem zakłada wprowadzenie dwóch rodzajów progresji w trybie PvP. Gracze będą mogli prowadzić postać „permanentną”, która nigdy nie zostanie zresetowana (podobnie jak ma to miejsce w obecnym trybie PvE), oraz postacie sezonowe, podlegające tradycyjnym, cyklicznym wipe'om. Problem polega na tym, że – jak potwierdził Nikita krótkim „Nie” w odpowiedzi na pytanie fana – obie te grupy nie będą się spotykać w trakcie rajdów.
To oznacza, że pula graczy w Tarkov zostanie rozbita na cztery główne segmenty:
PvP Sezonowe (tradycyjne wipe’y, unikalne nagrody i wydarzenia).
PvP Permanentne (brak wipe’ów, postacie z maksymalnym ekwipunkiem).
PvE (tryb kooperacyjny/solo bez innych graczy).
Arena (oddzielny tryb potyczek).
Warto przypomnieć, że pełna wersja Escape from Tarkov (1.0) zadebiutowała 15 listopada 2025 roku, kończąc ośmioletni okres beta-testów.
