Społeczność Escape from Tarkov po raz kolejny podzielona. Szef Battlestate Games potwierdził trzecią kategorię graczy

W świecie Escape from Tarkov szykuje się kolejna wielka zmiana, która wywołuje spore poruszenie wśród fanów. Po niedawnej premierze wersji 1.0 i sukcesie trybu PvE, Nikita Buyanov potwierdził, że społeczność graczy zostanie podzielona po raz trzeci. Tym razem chodzi o rozdzielenie postaci sezonowych od tych „permanentnych”.

Kolejny podział w Escape from Tarkov

Nikita Buyanov, szef studia Battlestate Games, oficjalnie potwierdził, że nadchodzące postacie sezonowe nie będą trafiać do tych samych kolejek co postacie stałe. Decyzja ta wzbudziła ogromne obawy o czas oczekiwania na mecze oraz „pustki” na mapach.