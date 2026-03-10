Zespół Keanu Reevesa zapowiada nowy album All In Now. Posłuchajcie nowego utworu Dogstar

Zespół Dogstar powstał w latach 90 i tworzą go gitarzysta oraz wokalista Bret Domrose, perkusista Rob Mailhouse oraz basista Keanu Reeves. Jak podkreśla Mailhouse, nowa płyta dobrze oddaje energię zespołu i radość z ponownego wspólnego grania. Reeves przyznał z kolei, że muzycy nie mogli doczekać się powrotu do studia nagraniowego. Aktor i basista zespołu powiedział:

Nowy krążek Dogstar będzie następcą albumu Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees z października 2023 roku, który był pierwszym wydawnictwem zespołu po ponad dwóch dekadach przerwy. Płyta zatytułowana All In Now ukaże się 29 maja nakładem wytwórni Dillon Street Records.

Bardzo mi się to podobało. Nasze podejście było proste: pracujmy ciężko i działajmy dalej.

Domrose dodał, że poprzedni album był dla zespołu jak bilet na imprezę, a teraz po powrocie na scenę muzycy w pełni uczestniczą w tym wydarzeniu. Album został wyprodukowany przez cenionego producenta Nick Launay, który współpracował wcześniej z takimi zespołami jak IDLES, Yeah Yeah Yeahs czy Nick Cave and the Bad Seeds. Pierwszym utworem zapowiadającym płytę jest singiel tytułowy All In Now, który jak opisuje Mailhouse, ma energię typową dla koncertowych numerów zespołu. Tytuł piosenki zaproponował sam Reeves i według muzyków dobrze oddaje obecny etap działalności grupy.

Premiera płyty zbiegnie się z trasą koncertową promującą album. Zespół wyruszy w 25-koncertową trasę po Ameryce Północnej, która rozpocznie się 28 maja. Po ponad 20 latach przerwy trio reaktywowało się w 2023 roku i od tego czasu intensywnie koncertuje. Muzycy wspominają szczególnie występy na europejskich festiwalach, gdzie pomimo iż wielu widzów nie przyszło specjalnie na ich koncert, publiczność reagowała bardzo entuzjastycznie. Producent Nick Launay podkreśla, że praca z zespołem była powrotem do podstaw tworzenia muzyki, czyli przyjaźni, pasji i eksperymentowania w studiu.