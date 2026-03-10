Alien Ant Farm prezentują nowy singiel Reasons. Zespół zapowiada kolejną płytę

Amerykański zespół Alien Ant Farm zaprezentował nowy singiel zatytułowany Reasons.
Nowy utwór Alien Ant Farm ukazał się nakładem wytwórni Judge & Jury Records i zapowiada nadchodzący album grupy, którego premiera planowana jest na jesień. Nowe wydawnictwo ma otworzyć kolejny rozdział w karierze zespołu, który działa na scenie rockowej od ponad dwóch dekad, nadal szukając nowych inspiracji oraz współpracowników.
Utwór Reasons powstał we współpracy z muzykami związanymi z kalifornijską sceną rockową. Piosenka została napisana przez Rome’a Ramireza (znanego z projektu Sublime with Rome) oraz Andreasa Ramireza, z kolei za produkcję odpowiada uznany producent Howard Benson. Według zespołu propozycja nagrania utworu pojawiła się dzięki wspólnemu managementowi, który wcześniej współpracował zarówno z Alien Ant Farm, jak i z Sublime with Rome. Muzycy zdecydowali się nadać kompozycji własny, bardziej energiczny charakter.
Wokalista grupy Dryden Mitchell podkreślił, że tekst piosenki opowiada o drugiej szansie i możliwości naprawienia błędów:
Podoba mi się w tej piosence myśl, że niektórzy ludzie jeśli dostaną drugą szansę, to naprawdę potrafią się zmienić i stać się kimś godnym zaufania. To utwór o odkupieniu i naprawianiu błędów.
Reasons to także pierwszy utwór nagrany przez zespół razem z ekipą producencką Judge & Jury. W jej skład wchodzą uznani twórcy sceny rockowej, między innymi Howard Benson, Neil Sanderson z zespołu Three Days Grace, producent Mike Plotnikoff oraz Joe Rickard. Singiel jest już dostępny we wszystkich głównych serwisach streamingowych. Zespół zapowiada także powstanie nowego albumu, choć data jego premiery nie jest jeszcze znana.
W 2026 roku zespół będzie świętował również 25-lecie swojego przełomowego albumu ANThology. Z tej okazji planowane jest specjalne winylowe wydanie płyty. Krążek z 2001 roku przyniósł grupie światową popularność dzięki utworom takim jak Movies oraz słynnej rockowej wersji piosenki Smooth Criminal autorstwa Michael Jackson. Album sprzedał się w milionach egzemplarzy i uzyskał status multiplatynowej płyty.
