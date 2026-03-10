Alien Ant Farm prezentują nowy singiel Reasons. Zespół zapowiada kolejną płytę

Nowy utwór Alien Ant Farm ukazał się nakładem wytwórni Judge & Jury Records i zapowiada nadchodzący album grupy, którego premiera planowana jest na jesień. Nowe wydawnictwo ma otworzyć kolejny rozdział w karierze zespołu, który działa na scenie rockowej od ponad dwóch dekad, nadal szukając nowych inspiracji oraz współpracowników.

Alien Ant Farm z nowym singlem

Utwór Reasons powstał we współpracy z muzykami związanymi z kalifornijską sceną rockową. Piosenka została napisana przez Rome’a Ramireza (znanego z projektu Sublime with Rome) oraz Andreasa Ramireza, z kolei za produkcję odpowiada uznany producent Howard Benson. Według zespołu propozycja nagrania utworu pojawiła się dzięki wspólnemu managementowi, który wcześniej współpracował zarówno z Alien Ant Farm, jak i z Sublime with Rome. Muzycy zdecydowali się nadać kompozycji własny, bardziej energiczny charakter.