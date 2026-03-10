Crimson Desert z 3 trybami graficznymi na konsolach. Natywne 4K tylko dla wybranych

Dzisiaj poznaliśmy dokładną godzinę premiery Crimson Desert. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna istotna informacja na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem również szczegóły na temat trybów graficznych dostępnych w konsolowych wersjach nadchodzącej gry studia Pearl Abyss.

Crimson Desert zaoferuje 3 tryby graficzne na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X

Zgodnie z przekazanymi informacjami Crimson Desert zaoferuje 3 tryby graficzne na PlayStation 5 i Xbox Series X. Okazuje się jednak, że natywna rozdzielczość 4K dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5 Pro. Użytkownicy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X będą natomiast musieli zadowolić skalowanym 4K, a w przypadku chęci rozgrywki w 60 klatkach na sekundę rozdzielczością Full HD.