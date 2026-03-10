Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert z 3 trybami graficznymi na konsolach. Natywne 4K tylko dla wybranych

Mikołaj Ciesielski
2026/03/10 17:40
Pearl Abyss dzieli się kolejnymi szczegółami.

Dzisiaj poznaliśmy dokładną godzinę premiery Crimson Desert. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna istotna informacja na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem również szczegóły na temat trybów graficznych dostępnych w konsolowych wersjach nadchodzącej gry studia Pearl Abyss.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert zaoferuje 3 tryby graficzne na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X

Zgodnie z przekazanymi informacjami Crimson Desert zaoferuje 3 tryby graficzne na PlayStation 5 i Xbox Series X. Okazuje się jednak, że natywna rozdzielczość 4K dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5 Pro. Użytkownicy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X będą natomiast musieli zadowolić skalowanym 4K, a w przypadku chęci rozgrywki w 60 klatkach na sekundę rozdzielczością Full HD.

Posiadacze Xbox Series S będą mieli z kolei tylko dwa tryby graficzne do wyboru – wydajności i jakości. Pierwszy z nich zapewni rozgrywkę w 720p i 40 FPS, a drugi pozwoli uruchomić grę w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę. W obu przypadkach użytkownicy wspomnianej konsoli nie będą mogli jednak cieszyć się ray tracingiem.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Crimson Desert odbędzie się już 19 marca 2026 roku. Nadchodzącą produkcja studia Pearl Abyss będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł otrzyma polską wersję językową (napisy).

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

