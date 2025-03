Split Fiction jedną z najlepiej sprzedających się gier na Steamie jeszcze przed oficjalną premierą

Już za dwa dni doczekamy się premiery Split Fiction - nowej produkcji twórców It Takes Two oraz A Way Out. Tytuł już od czasu zapowiedzi przyciągał spore zainteresowanie, między innymi dzięki sukcesom poprzednich produkcji Hazelight Studios, a także braku innych projektów przeznaczonych jedynie do rozgrywki w dwie osoby. Przełożyło się to także na wyniki sprzedaży, jeszcze nawet przed oficjalnym debiutem.

Split Fiction - sukces nowego projektu Hazelight

Split Fiction znalazło się wśród najlepiej sprzedających się gier na Steamie, choć udostępniona została wyłącznie edycja w preorderze. Obecnie produkcja znajduje się na szóstym miejscu, ustępując jedynie PUBG: BATTLEGROUNDS, konsoli Steam Deck, R.E.P.O., Counter-Strike 2, a na samym szczycie listy znajduje się bardzo popularny obecnie Monster Hunter Wilds - dzisiaj informowaliśmy o imponujących wynikach sprzedaży gry Capcomu.