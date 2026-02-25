To najlepszy film science fiction ostatnich lat? Pierwsze opinie na jedną z najbardziej oczekiwanych premier kinowych

Zgodnie z przewidywaniami film zbiera fantastyczne reakcje od recenzentów.

Do sieci trafiły pierwsze reakcje na Projekt Hail Mary, który zadebiutuje w kinach już w przyszłym miesiącu. Z opinii wynika, że będzie to widowisko science fiction, mogące stawać w równym rzędzie z prawdziwymi klasykami gatunku i tym samym już teraz niektórzy uważają, że to jedna z najlepszych premier w 2026 roku. Niedawno film otrzymał oficjalny czas trwania, tym samym widzowie muszą przygotować się na długi seans. Teraz fani książkowego pierwowzoru otrzymali kolejne potwierdzenie, że duet reżyserów, Phil Lord i Christopher Miller, stworzyli film, który ma szansę zachwycić widzów. Projekt Hail Mary – pierwsze opinie o filmie science fiction Krytyk filmowy Eric Marchen określił Projekt Hail Mary mianem pierwszego wielkiego hitu 2026 roku, podkreślając zarówno skalę widowiska, jak i warstwę wizualną oraz aktorstwo Ryana Goslinga:

Obowiązkowa kosmiczna odyseja Phila Lorda i Christophera Millera startuje jako pierwszy wielki blockbuster 2026 roku. Nieziemskie zdjęcia Greiga Frasera sięgają gwiazd, a wszystko napędza znakomita rola Ryana Goslinga. Ten film naprawdę daje radę. Wczytywanie ramki mediów. Równie pozytywnie o produkcji wypowiedział się Adriano Caporusso, który zwrócił uwagę na połączenie humoru, emocji i spektakularnego science fiction: Najnowszy film duetu Lord i Miller rozwija relację przypominającą bromance ze Short Circuit do ekstremalnie zabawnego poziomu, jednocześnie dostarczając pulsującą kosmiczną epopeję, która stawia człowieczeństwo w centrum wydarzeń, nie rezygnując przy tym z zapierających dech wizualiów. Wczytywanie ramki mediów. Dziennikarz Scott Menzel poszedł jeszcze dalej, nazywając film arcydziełem i przewidując jego mocną pozycję w sezonie nagród: Projekt Hail Mary to epickie osiągnięcie kina. Phil Lord i Chris Miller po raz kolejny podnoszą poprzeczkę, dostarczając nie tylko swój najbardziej ambitny film, ale być może także najbardziej dopracowany. Wczytywanie ramki mediów. Podobne wrażenia przekazał prowadzący telewizyjny Jeff Conway, który zwrócił uwagę na emocjonalny wymiar historii oraz role głównych aktorów: To udane i dojrzałe połączenie humoru, science fiction, dramatu i napięcia. Ryan Gosling jest jaśniejącą gwiazdą tej pełnej empatii opowieści o więzi i przeciwstawianiu się przeciwnościom, a Sandra Huller stanowi ciepłe serce tego pięknego filmu. Wczytywanie ramki mediów.

Poniżej znajdziecie jeszcze inne, wybrane opinie o filmie: Projekt Hail Mary jest wspaniałe. Przygotuj się na wszystkie emocje (serio, bo śmiałam się głośno, a potem kilka razy łzy płynęły mi po policzkach). Wczytywanie ramki mediów. Projekt Hail Mary jest mistrzowski i przepięknie zrealizowany. Naprawdę poruszająca historia o człowieczeństwie i przyjaźni. Znakomita rola Ryana Goslinga – najlepsza w jego karierze. Zdjęcia Greiga Frasera są perfekcyjne. Wczytywanie ramki mediów. Projekt Hail Mary absolutnie mnie powaliło. Lord i Miller tworzą kosmiczną odyseję, która jest głęboko ludzka i poruszająca. Ryan Gosling jest tu fantastyczny i wnosi emocje i urok do tego epickiego science fiction. Niesamowite efekty wizualne i pulsująca ścieżka dźwiękowa. Chcesz to zobaczyć w IMAX. Wczytywanie ramki mediów. Film powstał na podstawie powieści Andy’ego Weira z 2021 roku o tym samym tytule. Ryan Gosling wciela się w Rylanda Grace’a, nauczyciela i naukowca, który budzi się samotnie na statku kosmicznym wiele lat świetlnych od Ziemi, nie pamiętając, jak się tam znalazł. Gdy odzyskuje wspomnienia, zaczyna odkrywać plan, który wysłał go w głąb galaktyki, aby powstrzymać tajemniczą siłę grożącą wygaszeniem Słońca. W obsadzie znaleźli się także: Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman oraz James Ortiz. Przypomnijmy, że premierę filmu Projekt Hail Mary wyznaczono na 20 marca tego roku.

