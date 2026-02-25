Nowy serial Star Wars wywróci postać Maula do góry nogami

Jedną z nadchodzących produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest Star Wars: Maul – Shadow Lord. Po samym tytule nietrudno domyślić się, kto będzie jej bohaterem.

Pora poznać dalsze losy Dartha Maula. Ten, jak wiemy już z Wojen Klonów, wcale nie zginął z rąk Obi-Wana na Naboo.

Darth Maul zmieni swoje podejście do Jedi

Postać Maula po raz pierwszy pojawiła się w filmie Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo z 1999 roku. Przedstawiono go tam jako pilnego ucznia Dartha Sidiousa, który przez lata karmiony był przez swojego mistrza nienawiścią do Jedi. Nienawiścią pierwotną i niczym nie zachwianą. Okazuje się jednak, że w Star Wars: Maul – Shadow Lord podejście posiadacza dwustronnego miecza świetlnego drastycznie się zmienia, o czym wspomina Sam Witwer, aktor dubbingujący Maula.