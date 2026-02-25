Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial Star Wars wywróci postać Maula do góry nogami

Maciej Petryszyn
2026/02/25 15:30
0
0

Jedną z nadchodzących produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest Star Wars: Maul – Shadow Lord. Po samym tytule nietrudno domyślić się, kto będzie jej bohaterem.

Pora poznać dalsze losy Dartha Maula. Ten, jak wiemy już z Wojen Klonów, wcale nie zginął z rąk Obi-Wana na Naboo.

Star Wars: Maul – Shadow Lord
Star Wars: Maul – Shadow Lord

Darth Maul zmieni swoje podejście do Jedi

Postać Maula po raz pierwszy pojawiła się w filmie Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo z 1999 roku. Przedstawiono go tam jako pilnego ucznia Dartha Sidiousa, który przez lata karmiony był przez swojego mistrza nienawiścią do Jedi. Nienawiścią pierwotną i niczym nie zachwianą. Okazuje się jednak, że w Star Wars: Maul – Shadow Lord podejście posiadacza dwustronnego miecza świetlnego drastycznie się zmienia, o czym wspomina Sam Witwer, aktor dubbingujący Maula.

Tak Witwer opisuję motywację swojego bohatera:

Został on wyszkolony do tego, by nienawidzić i zniszczyć Jedi bez żadnego zawahania. Teraz jednak patrzy na galaktykę i myśli “Cholera, mogliśmy wykorzystać jednego czy dwóch rycerzy Jedi”. W przypadku Jedi było przynajmniej wiadomo, na czym się stoi. To budzi pewien szacunek.

W tym Imperium nie widzi on żadnych wartości, a jedynie jawną pogoń za wpływami, władzą i pieniędzmi. Zasady zniknęły. A on patrzy na to z pewnym niesmakiem. Mógł on nie zgadzać się z rycerzami Jedi, ale oni przynajmniej mieli zasady. Wiedziałeś, z kim masz do czynienia i mogłeś z nimi pertraktować. Z kolei z Imperium negocjować się nie da.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Akcja Star Wars: Maul – Shadow Lord dziać się będzie po wydarzeniach z animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, a przed Star Wars: Rebelianci. Twórcą obrazu będzie Dave Filoni, czyli świeżo mianowany prezes Lucasfilm. Głosów postaciom, poza Witwerem, użyczą również Gideon Adlon, Wagner Moura oraz Richard Ayoade. 10-odcinkowy serial zadebiutuje już 6 kwietnia na platformie Disney+.

Przy okazji twórcy wykorzystają go, by przywrócić do kanonu zapomnianą przed laty rasę. Jednocześnie postanowili oni wykorzystać w nieco zmienionej formie pomysł, który George Lucas miał w kontekście siódmego epizodu. Warto też wspomnieć, że dla głosu Maula, wspomnianego już Sama Witwera, będzie to kolejna okazja do pracy nad franczyzą. Wszak to on w przeszłości dubbingował m.in. legendarnego Starkillera, bohatera serii The Force Unleashed.

Źródło:https://x.com/CultureCrave/status/2026443571260436610?s=20

Tagi:

Popkultura
Star Wars
serial
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
serial animowany
Darth Maul
Sam Witwer
Star Wars: Maul – Shadow Lord
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112