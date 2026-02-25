Nowy serial Star Wars wywróci postać Maula do góry nogami

Jedną z nadchodzących produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest Star Wars: Maul – Shadow Lord. Po samym tytule nietrudno domyślić się, kto będzie jej bohaterem.
Pora poznać dalsze losy Dartha Maula. Ten, jak wiemy już z Wojen Klonów, wcale nie zginął z rąk Obi-Wana na Naboo.
Darth Maul zmieni swoje podejście do Jedi
Postać Maula po raz pierwszy pojawiła się w filmie Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo z 1999 roku. Przedstawiono go tam jako pilnego ucznia Dartha Sidiousa, który przez lata karmiony był przez swojego mistrza nienawiścią do Jedi. Nienawiścią pierwotną i niczym nie zachwianą. Okazuje się jednak, że w Star Wars: Maul – Shadow Lord podejście posiadacza dwustronnego miecza świetlnego drastycznie się zmienia, o czym wspomina Sam Witwer, aktor dubbingujący Maula.
Tak Witwer opisuję motywację swojego bohatera:
Został on wyszkolony do tego, by nienawidzić i zniszczyć Jedi bez żadnego zawahania. Teraz jednak patrzy na galaktykę i myśli “Cholera, mogliśmy wykorzystać jednego czy dwóch rycerzy Jedi”. W przypadku Jedi było przynajmniej wiadomo, na czym się stoi. To budzi pewien szacunek.
W tym Imperium nie widzi on żadnych wartości, a jedynie jawną pogoń za wpływami, władzą i pieniędzmi. Zasady zniknęły. A on patrzy na to z pewnym niesmakiem. Mógł on nie zgadzać się z rycerzami Jedi, ale oni przynajmniej mieli zasady. Wiedziałeś, z kim masz do czynienia i mogłeś z nimi pertraktować. Z kolei z Imperium negocjować się nie da.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Akcja Star Wars: Maul – Shadow Lord dziać się będzie po wydarzeniach z animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, a przed Star Wars: Rebelianci. Twórcą obrazu będzie Dave Filoni, czyli świeżo mianowany prezes Lucasfilm. Głosów postaciom, poza Witwerem, użyczą również Gideon Adlon, Wagner Moura oraz Richard Ayoade. 10-odcinkowy serial zadebiutuje już 6 kwietnia na platformie Disney+.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!