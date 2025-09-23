Spin-off Palworld zapowiedziany. Symulator farmy z elementami walki i czarnym humorem

Twórcy Palworld nie czekają na wyjście gry z wczesnego dostępu i zapowiedzieli swój pierwszy spin-off. Palworld: Palfarm będzie połączeniem farmerskiego symulatora życia z elementami akcji. Tytuł zadebiutuje na Steamie, choć na razie nie ma podanej daty premiery.

Palworld: Palfarm – cozy game z mrocznym akcentem

Nowa gra PocketPair przypomina produkcje pokroju Stardew Valley i Story of Seasons, ale zachowa charakterystyczny dla Palworlda czarny humor i walkę. Gracze będą rozwijać własną farmę, uprawiać rośliny i hodować „pale”, które pomogą w codziennych obowiązkach. Walka nie zniknie – trzeba będzie odpierać ataki intruzów, którzy przy okazji dostarczą dodatkowych surowców.

