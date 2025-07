Śpieszmy się kochać grę John Wick, bo wkrótce odejdzie. Jest niewygodna dla studia Lionsgate?

Jeśli jeszcze nie słyszałeś o grze John Wick Hex, to masz ostatnią szansę, by nadrobić zaległości. Ta unikalna strategiczna wariacja na temat brutalnego świata Johna Wicka zostanie wycofana ze sprzedaży już w czwartek, 17 lipca 2025 roku. Po tej dacie tytuł zniknie ze wszystkich cyfrowych platform i pozostanie jedynie wspomnieniem... oraz ewentualnie fizyczną kopią na półce kolekcjonera.

John Wick Hex – gra wkrótce zniknie ze sklepów

Stworzona przez Bithell Games gra nie była typową strzelanką, jakiej można by się spodziewać po ekranowej serii. John Wick Hex oferował taktyczną rozgrywkę z elementami akcji i planowania – coś, co bardziej przypominało szachy z kulami niż bezmyślną strzelaninę. Nie każdemu przypadła do gustu, ale ci, którzy ją poznali, doceniali jej oryginalność i oddanie klimatu filmów.