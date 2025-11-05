Następna darmowa gra na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Sklep Fanatical rozpoczął kolejną promocję na darmową grę. Użytkownicy komputerów osobistych przez dwa najbliższe dni mogą całkowicie za darmo odebrać grę Super Panda Adventures. To urocza platformówka 2D od studia BlueEagle Productions, wydana w lipcu 2014 roku. Tytuł na Steam zyskał „bardzo pozytywne” opinie i aż 94% oceniających poleca ten tytuł. Teraz każdy samodzielnie może sprawdzić tę grę. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać darmówkę.

W Super Panda Adventures wcielasz się w dzielnego rycerza-pandę o imieniu Fu, który właśnie kończy swoje szkolenie, by zostać nowym strażnikiem Księżniczki. Jednak w dniu wielkiej uroczystości z okazji zakończenia treningu na planetę przybywają nieproszeni goście – roboty, które chcą ją podbić i porwać Księżniczkę na pokład swoich statków kosmicznych!

Rozgrywka łączy w sobie elementy nowoczesnej platformówki typu Metroidvania z systemem walki opartym na kombosach oraz licznymi motywami przygodowymi. Możesz walczyć mieczem, rzucać shurikenami lub korzystać z magicznych zdolności — a łącząc te ataki w efektowne sekwencje, zdobywasz punkty combo, które zwiększają Twoje doświadczenie. Awansuj swoją postać, odblokowuj nowe umiejętności i ulepszenia!

Eksploruj dwa różne światy w nieliniowy sposób, odnajdując ukryte przedmioty. Rozmawiaj z licznymi postaciami niezależnymi (NPC), rozwiązuj zadania, odkrywaj magiczne artefakty i ratuj Księżniczkę! – czytamy w oficjalnym opisie gry.