Nowy wygląd Goku to katastrofa. Fani Dragon Ball nie mogą zrozumieć, co tu się wydarzyło

W połowie listopada w Japonii otworzono pierwszy Dragon Ball Store Tokyo, czyli oficjalny sklep na licencji słynnej serii Akiry Toriyamy. W sklepie można kupić licencjonowane produkty z serii Dragon Ball, ale największą uwagę przykuły nowe warianty Goku, w tym odświeżone wersje Ultra Instinct oraz Super Saiyan 4. Zamiast entuzjazmu prezentacja nowego wizerunku słynnego bohatera serii wywołało wśród fanów lawinę krytyki i rozczarowania. Odbiorcy serii nie kryją, że liczyli na świeże spojrzenie, ale dostali coś zupełnie innego niż oczekiwali.

Dragon Ball – nowy wygląd Goku zirytował fanów

Już na pierwszy rzut oka trudno przeoczyć nową paletę barw. Kolory są niezwykle intensywne i przypominają raczej elementy kosmetyczne z gier sieciowych niż klasyczne projekty postaci znane z serii. Ultra Instinct przyciąga uwagę intesywnym blaskiem, a Super Saiyan 4 operuje zestawem barw, które nie współgrają ze sobą i tworzą wrażenie przesadnej stylizacji. W opinii wielu widzów Goku wygląda teraz bardziej jak produkt marketingowy niż bohater, który przez lata ewoluował wraz z kolejnymi sagami.