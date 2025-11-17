Legendarny film science fiction miał otrzymać grę. Wyciekł gameplay i grafiki ze skasowanej produkcji

To mogło być coś wyjątkowego.

Do sieci wyciekło sporo materiałów prezentujących skasowaną adaptację kultowego filmu Ucieczka z Nowego Jorku w reżyserii Johna Carpentera. Projekt powstawał w Slipgate Ironworks pod skrzydłami Embracer Group, lecz został porzucony na początku 2024 roku po problemach produkcyjnych oraz wewnętrznych zwolnieniach.

Według doniesień na kanale Hector Ze Diekomen opublikowano osiemnaście nagrań prezentujących różne etapy tworzenia gry. Znalazły się wśród nich fragmenty map, szkice lokacji, animacje postaci oraz uzbrojenia, a także testy umiejętności bohaterów. Najciekawszy materiał obejmuje ponad piętnaście minut rozgrywki z wczesnej wersji, która pozwala zobaczyć, jak mogła wyglądać interaktywna przygoda inspirowana kultową marką.