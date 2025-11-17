Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarny film science fiction miał otrzymać grę. Wyciekł gameplay i grafiki ze skasowanej produkcji

Radosław Krajewski
2025/11/17 13:40
To mogło być coś wyjątkowego.

Do sieci wyciekło sporo materiałów prezentujących skasowaną adaptację kultowego filmu Ucieczka z Nowego Jorku w reżyserii Johna Carpentera. Projekt powstawał w Slipgate Ironworks pod skrzydłami Embracer Group, lecz został porzucony na początku 2024 roku po problemach produkcyjnych oraz wewnętrznych zwolnieniach.

Ucieczka z Nowego Jorku – pierwsze materiały ze skasowanej gry na podstawie kultowego filmu science fiction

Według doniesień na kanale Hector Ze Diekomen opublikowano osiemnaście nagrań prezentujących różne etapy tworzenia gry. Znalazły się wśród nich fragmenty map, szkice lokacji, animacje postaci oraz uzbrojenia, a także testy umiejętności bohaterów. Najciekawszy materiał obejmuje ponad piętnaście minut rozgrywki z wczesnej wersji, która pozwala zobaczyć, jak mogła wyglądać interaktywna przygoda inspirowana kultową marką.

Z zapisów wynika, że Escape from New York miało korzystać z silnika Unreal Engine 5, a rozgrywka została zaprojektowana z myślą o trybie kooperacyjnym oraz sieciowym. Gracze mieli wcielić się w przynajmniej trzy postacie o odmiennych zdolnościach, których wykorzystanie byłoby konieczne do eksploracji lokacji inspirowanych filmowym Nowym Jorkiem zamienionym w gigantyczne więzienie.

GramTV przedstawia:

Pierwsze informacje o projekcie ujawniono w marcu 2024 roku, gdy byli członkowie zespołu potwierdzili istnienie gry i opisali powody przerwania prac. W tamtym czasie brakowało jednak materiałów wizualnych poza kilkoma konceptami artystycznymi. Teraz społeczność otrzymała najpełniejsze spojrzenie na projekt, który nigdy nie doczekał premiery.

Artysta Eric Arroyo opublikował na swoim koncie Artstation sporo grafik z anulowanej gry. Wśród nich możemy zobaczyć, jak prezentowałby się cyfrowy Kurt Russell jako Bob „Snake” Plissken, a także inne postacie, które mieliśmy napotkać na swojej drodze.

Źródło:https://80.lv/articles/exclusive-video-footage-showcasing-canceled-escape-from-new-york-game-appears-online

Tagi:

News
Slipgate Ironworks
Embracer Group
skasowana gra
science fiction
sci-fi
adaptacja
grafiki
grafiki koncepcyjne
gameplay
rozgrywka
anulowany
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

