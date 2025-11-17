Legendarny film science fiction miał otrzymać grę. Wyciekł gameplay i grafiki ze skasowanej produkcji

Do sieci wyciekło sporo materiałów prezentujących skasowaną adaptację kultowego filmu Ucieczka z Nowego Jorku w reżyserii Johna Carpentera. Projekt powstawał w Slipgate Ironworks pod skrzydłami Embracer Group, lecz został porzucony na początku 2024 roku po problemach produkcyjnych oraz wewnętrznych zwolnieniach.
Ucieczka z Nowego Jorku – pierwsze materiały ze skasowanej gry na podstawie kultowego filmu science fiction
Według doniesień na kanale Hector Ze Diekomen opublikowano osiemnaście nagrań prezentujących różne etapy tworzenia gry. Znalazły się wśród nich fragmenty map, szkice lokacji, animacje postaci oraz uzbrojenia, a także testy umiejętności bohaterów. Najciekawszy materiał obejmuje ponad piętnaście minut rozgrywki z wczesnej wersji, która pozwala zobaczyć, jak mogła wyglądać interaktywna przygoda inspirowana kultową marką.
Z zapisów wynika, że Escape from New York miało korzystać z silnika Unreal Engine 5, a rozgrywka została zaprojektowana z myślą o trybie kooperacyjnym oraz sieciowym. Gracze mieli wcielić się w przynajmniej trzy postacie o odmiennych zdolnościach, których wykorzystanie byłoby konieczne do eksploracji lokacji inspirowanych filmowym Nowym Jorkiem zamienionym w gigantyczne więzienie.
Pierwsze informacje o projekcie ujawniono w marcu 2024 roku, gdy byli członkowie zespołu potwierdzili istnienie gry i opisali powody przerwania prac. W tamtym czasie brakowało jednak materiałów wizualnych poza kilkoma konceptami artystycznymi. Teraz społeczność otrzymała najpełniejsze spojrzenie na projekt, który nigdy nie doczekał premiery.
Artysta Eric Arroyo opublikował na swoim koncie Artstation sporo grafik z anulowanej gry. Wśród nich możemy zobaczyć, jak prezentowałby się cyfrowy Kurt Russell jako Bob „Snake” Plissken, a także inne postacie, które mieliśmy napotkać na swojej drodze.
