To miał być nowy hit twórcy PUBG. Zamiast tego gra została porzucona

Prologue: Go Wayback! odchodzi do lamusa. I to zaledwie nieco ponad pół roku po premierze we wczesnym dostępie.
Twórca PUBG: Battlegrounds po opuszczeniu swojego opus magnum spróbował podbić serca graczy innym projektem. Nie udało się.
Twórca PUBG: Battlegrounds po opuszczeniu swojego opus magnum spróbował podbić serca graczy innym projektem. Nie udało się.
Prologue: Go Wayback! odchodzi do lamusa. I to zaledwie nieco ponad pół roku po premierze we wczesnym dostępie.
Brendan “PlayerUnknown” Greene ma na swoim koncie kilka sukcesów. Największym z nich jest oczywiście PlayerUnknown's Battlegrounds, znane obecnie jako PUBG: Battlegrounds. Niemniej Irlandczyk w swoim CV może wpisać jeszcze np. H1Z1: Battle Royale. Niemniej w 2021 roku rozstał się z Kraftonem, zakładając własne PlayerUnknown Productions. Od tego czasu firma zdążyła już nawet wydać pierwszą grę, Preface: Undiscovered World.
Z kolei pod koniec ubiegłego roku wydała również grę drugą. Tą było wspomniane Prologue: Go Wayback! – opisywane przez samych twórców jako single-playerowy survivalowy roguelike w otwartym świecie. Produkcja trafiła na rynek we wczesnym dostępie, który miał potrwać około roku. Niemniej siedem miesięcy później studio ogłosiło, iż premiery wersji 1.0 nie będzie, bo rozwój gry został zakończony:
Mamy do przekazania smutne wieści.
Niestety musieliśmy podjąć trudną decyzję o restrukturyzacji naszego studia i zmniejszeniu zespołu. W rezultacie wstrzymujemy dalsze prace nad Prologue: Go Wayback.
Naszym głównym priorytetem w tej chwili jest wsparcie naszych pracowników podczas tego trudnego okresu przejściowego.
Choć mamy nadzieję, że studio będzie mogło wrócić do Go Wayback w przyszłości, w tym momencie oznacza to, że nie będziemy w stanie zrealizować naszych planów dotyczących wczesnego dostępu dla tej gry.
Oficjalne porzucenie produkcji nastąpi dopiero za chwilę, bo wcześniej PlayerUnknown Productions zamierza wydać ostatnią aktualizację. Wraz z nią wczesny dostęp zostanie zakończony, a cena gry zostanie obniżona do zera. Jednocześnie zapewniono, iż trwają prace nad tym, by zaoferować zwrot pieniędzy tym, którzy wcześniej za Prologue: Go Wayback! zapłacili.
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