To miał być nowy hit twórcy PUBG. Zamiast tego gra została porzucona

Prologue: Go Wayback! odchodzi do lamusa. I to zaledwie nieco ponad pół roku po premierze we wczesnym dostępie .

PlayerUnknown bez kolejnego PUBG

Brendan “PlayerUnknown” Greene ma na swoim koncie kilka sukcesów. Największym z nich jest oczywiście PlayerUnknown's Battlegrounds, znane obecnie jako PUBG: Battlegrounds. Niemniej Irlandczyk w swoim CV może wpisać jeszcze np. H1Z1: Battle Royale. Niemniej w 2021 roku rozstał się z Kraftonem, zakładając własne PlayerUnknown Productions. Od tego czasu firma zdążyła już nawet wydać pierwszą grę, Preface: Undiscovered World.

Z kolei pod koniec ubiegłego roku wydała również grę drugą. Tą było wspomniane Prologue: Go Wayback! – opisywane przez samych twórców jako single-playerowy survivalowy roguelike w otwartym świecie. Produkcja trafiła na rynek we wczesnym dostępie, który miał potrwać około roku. Niemniej siedem miesięcy później studio ogłosiło, iż premiery wersji 1.0 nie będzie, bo rozwój gry został zakończony: