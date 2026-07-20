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Spider-Man: Całkiem nowy dzień może pobić historyczny rekord należący do Avengers: Koniec gry

Jakub Piwoński
2026/07/20 08:30
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Już za kilka dni do kin trafi czwarta odsłona przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem. Analitycy przewidują, że film stanie się największym hitem komercyjnym tego lata.

Już 31 lipca do kin wejdzie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, czyli czwarty film o Człowieku-Pająku z Tomem Hollandem w roli głównej. Od wielu tygodni analitycy wskazują produkcję Sony i Marvel Studios jako murowanego kandydata do tytułu największego kinowego przeboju tegorocznych wakacji. Najnowsze prognozy tylko potwierdzają te oczekiwania.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień

To otwarcie może przejść do historii

Według najświeższych szacunków Spider-Man: Całkiem nowy dzień może zarobić podczas pierwszego weekendu wyświetlania w Ameryce Północnej nawet 330–345 mln dolarów. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to drugie największe otwarcie w historii amerykańskiego box office'u, ustępujące jedynie Avengers: Koniec gry, które rozpoczęło kinową przygodę z wynikiem 356 mln dolarów. Wynik daleko lepszy od niedawnego, wielkiego sukcesu Odysei.

GramTV przedstawia:

Jeszcze kilka dni temu mówiło się o otwarciu na poziomie około 300 mln dolarów, jednak zainteresowanie filmem wciąż rośnie. Ogromną popularnością cieszył się także najnowszy zwiastun, który w krótkim czasie zgromadził ponad milion wyświetleń w serwisie YouTube. Najwyraźniej fani stęsknili się za Peterem Parkerem. Przed premierą wiele wskazuje również na to, że nowy Spider-Man bardzo szybko przekroczy granicę miliarda dolarów globalnych wpływów. To nie byłoby zaskoczeniem po sukcesie Spider-Man: Bez drogi do domu, który w 2021 roku zarobił na całym świecie ponad 1,9 mld dolarów.

Za reżyserię Spider-Man: Całkiem nowy dzień odpowiada Destin Daniel Cretton (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni). Obok Toma Hollanda na ekranie ponownie zobaczymy Zendayę, Jacoba Batalona, J.K. Simmonsa i Michaela Mando, a do obsady dołączyli m.in. Jon Bernthal jako Punisher, Sadie Sink oraz Tramell Tillman. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed weekendem przekonamy się, czy Spider-Man zdoła zbliżyć się do rekordu ustanowionego przez Avengers: Koniec gry.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/27/spider-man-brand-new-home-now-tracking-at-315m-domestic-opening

Tagi:

Popkultura
Sony
film
kino
Marvel
Spider-Man
MCU
Tom Holland
box office
przewidywania
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112