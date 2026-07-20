Spider-Man: Całkiem nowy dzień może pobić historyczny rekord należący do Avengers: Koniec gry

Już za kilka dni do kin trafi czwarta odsłona przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem. Analitycy przewidują, że film stanie się największym hitem komercyjnym tego lata.

Już 31 lipca do kin wejdzie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, czyli czwarty film o Człowieku-Pająku z Tomem Hollandem w roli głównej. Od wielu tygodni analitycy wskazują produkcję Sony i Marvel Studios jako murowanego kandydata do tytułu największego kinowego przeboju tegorocznych wakacji. Najnowsze prognozy tylko potwierdzają te oczekiwania.

To otwarcie może przejść do historii

Według najświeższych szacunków Spider-Man: Całkiem nowy dzień może zarobić podczas pierwszego weekendu wyświetlania w Ameryce Północnej nawet 330–345 mln dolarów. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to drugie największe otwarcie w historii amerykańskiego box office'u, ustępujące jedynie Avengers: Koniec gry, które rozpoczęło kinową przygodę z wynikiem 356 mln dolarów. Wynik daleko lepszy od niedawnego, wielkiego sukcesu Odysei.