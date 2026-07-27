Tom Holland bez ogródek o swojej karierze. „Grałem w gów****ch filmach"

Gwiazda Spider-Mana i Odysei przyznała, że niektóre produkcje promowało się wyjątkowo trudno. Fani już typują, które tytuły miał na myśli.

Tom Holland nie należy do aktorów, którzy często publicznie krytykują własne dokonania. Tym razem zrobił jednak wyjątek. Podczas promocji Odysei Christophera Nolana i Spider-Man: Całkiem nowy dzień aktor przyznał, że w przeszłości zdarzało mu się występować w filmach, których… sam nie potrafił szczerze polecić widzom. Tom Holland jest surowy wobec własnej filmografii W podcaście The Dish Holland przyznał, że obecna trasa promocyjna jest dla niego wyjątkowo komfortowa, ponieważ naprawdę wierzy w oba najnowsze projekty.

Kiedy promujesz filmy, z których jesteś naprawdę dumny, wszystko jest łatwiejsze. Gdy ktoś pyta, dlaczego warto je obejrzeć, nie musisz nikogo okłamywać. Naprawdę uważasz, że ludzie powinni je zobaczyć. Aktor zdradził jednak, że nie zawsze wyglądało to w ten sposób. Zdarzały się sytuacje, gdy ktoś pytał: „Dlaczego warto obejrzeć ten film?”, a z tyłu głowy miałem: „Nie powinieneś, bo to gó***ny film”. Tym razem mam wrażenie, jakbym odbywał rundę honorową. Jestem naprawdę dumny z obu produkcji.

GramTV przedstawia:

Holland nie zdradził, o których filmach mówił, ale jego wypowiedź natychmiast wywołała falę spekulacji. Fani najczęściej wskazują na Chaos Walking i Doktor Dolittle, które spotkały się z chłodnym przyjęciem. Wśród innych typów pojawiają się także Cherry. Niewinność utracona, Wojna o prąd, Pielgrzymka, Tajni i fajni czy Uncharted. Najbliższe miesiące zapowiadają się dla aktora wyjątkowo intensywnie. Po sukcesie Odysei Holland powróci w roli Petera Parkera w Spider-Man: Całkiem nowy dzień, który będzie kolejną odsłoną kinowego uniwersum Marvela. Niezwykle ważną dla aktora może okazać się także rola Freda Astaire'a – aktor potwierdził niedawno, że jego kolejnym projektem będzie film o legendarnym tancerzu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









