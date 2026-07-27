Deadpool zaskoczył fanów na Comic-Conie. Co to za kostium?

Aktor przebrał się za swojego bohatera i spacerował wśród uczestników San Diego Comic-Con. Później opublikował kulisy całej akcji.
Panel Marvel Studios podczas San Diego Comic-Con zyskał głośne ogłoszenia, ale jedną z największych niespodzianek przygotował Ryan Reynolds. Aktor pojawił się na imprezie w pełnym kostiumie Deadpoola, wtapiając się w tłum fanów, którzy przez długi czas nie zdawali sobie sprawy, że obok nich stoi odtwórca kultowego antybohatera.
W ten sposób Reynolds podziękował fanom za 10 lat wsparcia
Po zakończeniu wydarzenia Reynolds opublikował w mediach społecznościowych kulisy całej akcji. Jak przyznał, chciał w ten sposób podziękować fanom, którzy od początku wspierali filmowego Deadpoola.
To właśnie fani sprawili, że Deadpool mógł powstać wiele lat temu. Wczoraj, 10 lat po pierwszym filmie i dokładnie dwa lata po premierze Deadpool & Wolverine, miałem ogromne szczęście być z wami na Comic-Conie. Wasze bezwarunkowe oddanie przynosi światu mnóstwo radości.
Warto dodać, że Reynolds nie wystąpił w klasycznym czerwonym kostiumie Deadpoola. Aktor przebrał się za Jeanpoola – humorystyczny wariant bohatera inspirowany komiksami Marvela, którego charakterystyczny strój wykonany jest z denimu i stanowi żartobliwe nawiązanie do tzw. kanadyjskiego smokingu.
W opublikowanym materiale znalazło się również wystąpienie na panelu Avengers: Doomsday. Na scenie Robert Downey Jr., który wcieli się w Doktora Dooma, zwrócił się do Reynoldsa żartobliwymi słowami: „Kim jest ten facet z mieczami?”
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