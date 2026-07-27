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Deadpool zaskoczył fanów na Comic-Conie. Co to za kostium?

Jakub Piwoński
2026/07/27 08:30
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Aktor przebrał się za swojego bohatera i spacerował wśród uczestników San Diego Comic-Con. Później opublikował kulisy całej akcji.

Panel Marvel Studios podczas San Diego Comic-Con zyskał głośne ogłoszenia, ale jedną z największych niespodzianek przygotował Ryan Reynolds. Aktor pojawił się na imprezie w pełnym kostiumie Deadpoola, wtapiając się w tłum fanów, którzy przez długi czas nie zdawali sobie sprawy, że obok nich stoi odtwórca kultowego antybohatera.

Comic-Con
Comic-Con

W ten sposób Reynolds podziękował fanom za 10 lat wsparcia

Po zakończeniu wydarzenia Reynolds opublikował w mediach społecznościowych kulisy całej akcji. Jak przyznał, chciał w ten sposób podziękować fanom, którzy od początku wspierali filmowego Deadpoola.

To właśnie fani sprawili, że Deadpool mógł powstać wiele lat temu. Wczoraj, 10 lat po pierwszym filmie i dokładnie dwa lata po premierze Deadpool & Wolverine, miałem ogromne szczęście być z wami na Comic-Conie. Wasze bezwarunkowe oddanie przynosi światu mnóstwo radości.

Warto dodać, że Reynolds nie wystąpił w klasycznym czerwonym kostiumie Deadpoola. Aktor przebrał się za Jeanpoola – humorystyczny wariant bohatera inspirowany komiksami Marvela, którego charakterystyczny strój wykonany jest z denimu i stanowi żartobliwe nawiązanie do tzw. kanadyjskiego smokingu.

W opublikowanym materiale znalazło się również wystąpienie na panelu Avengers: Doomsday. Na scenie Robert Downey Jr., który wcieli się w Doktora Dooma, zwrócił się do Reynoldsa żartobliwymi słowami: „Kim jest ten facet z mieczami?

GramTV przedstawia:

Niespodziewany występ aktora nie jest jednak przypadkowy. Kilka dni wcześniej Reynolds potwierdził, że Deadpool 4 znajduje się już we wczesnej fazie przygotowań. Nie zdradził jeszcze szczegółów fabuły, ale zapewnił, że twórcy mają pomysły na kolejną odsłonę przygód Pyskatego Najemnika. Trudno się temu dziwić – Deadpool & Wolverine zarobił ponad 1,3 miliarda dolarów, a cała filmowa seria przekroczyła już próg 2 miliardów dolarów wpływów z kin na całym świecie.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/ryan-reynolds-deadpool-undercover-comic-con-watch-video-1237004148/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
komiksy
MCU
Ryan Reynolds
Deadpool
Comic-Con
festiwal
zapowiedzi
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112