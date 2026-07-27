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Marvel ujawnił nową Czarną Panterę. Fani filmu Obcy: Romulus będą mile zaskoczeni

Jakub Piwoński
2026/07/27 13:10
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Studio oficjalnie zapowiedziało Czarną Panterę 3 podczas Comic-Conu.

Marvel Studios wykorzystało San Diego Comic-Con, aby ujawnić pierwsze konkretne informacje o Czarnej Panterze 3. Potwierdzono nie tylko datę premiery filmu, ale również tożsamość nowego T'Challi. Wbrew wcześniejszym spekulacjom nie chodzi jednak o recasting bohatera granego niegdyś przez Chadwicka Bosemana.

Obcy: Romulus
Obcy: Romulus

Syn T'Challi przejmie jego imię

Nową Czarną Panterą zostanie David Jonsson, znany m.in. z Obcy: Romulus. Aktor wcieli się w dorosłego Toussainta, czyli syna T'Challi, którego widzowie poznali w finałowej scenie Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Chłopiec nosił francuskie imię Toussaint, ale jego wakandyjskim imieniem było właśnie T'Challa. Reżyser Ryan Coogler wyjaśnił, że w nowym filmie bohater będzie już dorosły i przejdzie własną drogę dojrzewania.

W kolejnym filmie zobaczymy, jak dorasta i wkracza w dorosłość. Potrzebowaliśmy do tej roli wyjątkowego aktora – powiedział Coogler.

Sam Jonsson nie krył wzruszenia podczas prezentacji.

To ogromny zaszczyt. Dziękuję Ryanowi, Kevinowi i całej tej niezwykłej rodzinie za możliwość dołączenia do niej. Nie chcę mówić zbyt wiele. Niech film przemówi sam za siebie.

GramTV przedstawia:

Na razie nie wiadomo, jaką rolę odegra w filmie Shuri, która przejęła tytuł Czarnej Pantery po śmierci brata w Wakanda w moim sercu i powróci wcześniej w Avengers: Doomsday. Nie ujawniono także postaci, w którą wcieli się zapowiedziany już wcześniej Denzel Washington. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzecia odsłona serii skupi się na przekazaniu dziedzictwa T'Challi kolejnemu pokoleniu i otworzy nowy rozdział w historii Wakandy.

Co ciekawe, produkcja zostanie nakręcona na taśmie 70 mm, co ma podkreślić jej widowiskowy charakter. Marvel potwierdził również, że Czarna Pantera 3 trafi do kin 15 grudnia 2028 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.joblo.com/black-panther-3-comic-con-david-jonsson/

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
Marvel
superbohaterowie
MCU
Czarna Pantera
Ryan Coogler
Marvel Studios
Czarna Pantera 3
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112