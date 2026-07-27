Marvel ujawnił nową Czarną Panterę. Fani filmu Obcy: Romulus będą mile zaskoczeni

Studio oficjalnie zapowiedziało Czarną Panterę 3 podczas Comic-Conu.
Marvel Studios wykorzystało San Diego Comic-Con, aby ujawnić pierwsze konkretne informacje o Czarnej Panterze 3. Potwierdzono nie tylko datę premiery filmu, ale również tożsamość nowego T'Challi. Wbrew wcześniejszym spekulacjom nie chodzi jednak o recasting bohatera granego niegdyś przez Chadwicka Bosemana.
Syn T'Challi przejmie jego imię
Nową Czarną Panterą zostanie David Jonsson, znany m.in. z Obcy: Romulus. Aktor wcieli się w dorosłego Toussainta, czyli syna T'Challi, którego widzowie poznali w finałowej scenie Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Chłopiec nosił francuskie imię Toussaint, ale jego wakandyjskim imieniem było właśnie T'Challa. Reżyser Ryan Coogler wyjaśnił, że w nowym filmie bohater będzie już dorosły i przejdzie własną drogę dojrzewania.
W kolejnym filmie zobaczymy, jak dorasta i wkracza w dorosłość. Potrzebowaliśmy do tej roli wyjątkowego aktora – powiedział Coogler.
Sam Jonsson nie krył wzruszenia podczas prezentacji.
To ogromny zaszczyt. Dziękuję Ryanowi, Kevinowi i całej tej niezwykłej rodzinie za możliwość dołączenia do niej. Nie chcę mówić zbyt wiele. Niech film przemówi sam za siebie.
GramTV przedstawia:
Na razie nie wiadomo, jaką rolę odegra w filmie Shuri, która przejęła tytuł Czarnej Pantery po śmierci brata w Wakanda w moim sercu i powróci wcześniej w Avengers: Doomsday. Nie ujawniono także postaci, w którą wcieli się zapowiedziany już wcześniej Denzel Washington. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzecia odsłona serii skupi się na przekazaniu dziedzictwa T'Challi kolejnemu pokoleniu i otworzy nowy rozdział w historii Wakandy.
Co ciekawe, produkcja zostanie nakręcona na taśmie 70 mm, co ma podkreślić jej widowiskowy charakter. Marvel potwierdził również, że Czarna Pantera 3 trafi do kin 15 grudnia 2028 roku.
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