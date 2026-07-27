Marvel ujawnił nową Czarną Panterę. Fani filmu Obcy: Romulus będą mile zaskoczeni

Marvel Studios wykorzystało San Diego Comic-Con, aby ujawnić pierwsze konkretne informacje o Czarnej Panterze 3. Potwierdzono nie tylko datę premiery filmu, ale również tożsamość nowego T'Challi. Wbrew wcześniejszym spekulacjom nie chodzi jednak o recasting bohatera granego niegdyś przez Chadwicka Bosemana.

Syn T'Challi przejmie jego imię

Nową Czarną Panterą zostanie David Jonsson, znany m.in. z Obcy: Romulus. Aktor wcieli się w dorosłego Toussainta, czyli syna T'Challi, którego widzowie poznali w finałowej scenie Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Chłopiec nosił francuskie imię Toussaint, ale jego wakandyjskim imieniem było właśnie T'Challa. Reżyser Ryan Coogler wyjaśnił, że w nowym filmie bohater będzie już dorosły i przejdzie własną drogę dojrzewania.