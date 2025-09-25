Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery. Fani będą zadowoleni

Sony Pictures ogłosiło zmianę daty premiery trzeciej części animowanej trylogii o Człowieku Pająku. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse trafi na ekrany 18 czerwca 2027 roku, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Tym samym film zdołał utrzymać swoją obecność w letnim sezonie 2027, już i tak obfitym w wiele ciekawych premier. Co jednak bardzo ciekawe, produkcja zadebiutuje tydzień po aktorskiej wersji Jak wytresować smoka 2 studia Universal i tego samego dnia, co animacja Disneya zatytułowana Gatto.
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery
Trzecia część zamknie historię zapoczątkowaną w 2018 roku filmem Spider-Man Uniwersum i kontynuowaną w Spider-Man: Poprzez multiwersum z 2023 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy film zdobył Oscara będąc najlepszą produkcją animowaną, drugi był do tej nagrody nominowany. Seria okazała się też ogromnym sukcesem kasowym.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!