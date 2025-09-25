Zaloguj się lub Zarejestruj

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery. Fani będą zadowoleni

Jakub Piwoński
2025/09/25 16:30
Nowy animowany Spider-Man nieco szybciej trafi do kin.

Sony Pictures ogłosiło zmianę daty premiery trzeciej części animowanej trylogii o Człowieku Pająku. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse trafi na ekrany 18 czerwca 2027 roku, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Tym samym film zdołał utrzymać swoją obecność w letnim sezonie 2027, już i tak obfitym w wiele ciekawych premier. Co jednak bardzo ciekawe, produkcja zadebiutuje tydzień po aktorskiej wersji Jak wytresować smoka 2 studia Universal i tego samego dnia, co animacja Disneya zatytułowana Gatto.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery

Trzecia część zamknie historię zapoczątkowaną w 2018 roku filmem Spider-Man Uniwersum i kontynuowaną w Spider-Man: Poprzez multiwersum z 2023 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy film zdobył Oscara będąc najlepszą produkcją animowaną, drugi był do tej nagrody nominowany. Seria okazała się też ogromnym sukcesem kasowym.

Opowieść ponownie skupi się na Milesie Moralesie, licealiście z Brooklynu, który jako nowy Spider-Man wyrusza w podróż przez multiwersum, by stawić czoła kolejnym zagrożeniom. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że ma to być zamknięcie trylogii. “Stworzyliśmy zakończenie, które naszym zdaniem jest bardzo satysfakcjonujące i nie możemy się doczekać, aż fani go doświadczą. Dajemy z siebie wszystko” – podkreślali współreżyserzy Bob Persichetti i Justin K. Thompson. Warto przypomnieć, że produkcja trzeciego filmu była w pewnym momencie zagrożona, przez artystyczne przepychanki. Wszystko jednak wróciło na właściwe tory, a teraz studio informuje, że premiera będzie nieco szybsza niż pierwotnie zakładano. Czekamy na pierwsze materiały promocyjne.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/spiderman-beyond-the-spiderverse-moves-release-date-1236528682/

Popkultura
Sony
Marvel
Spider-Man
film animowany
Miles Morales
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


