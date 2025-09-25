Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery. Fani będą zadowoleni

Sony Pictures ogłosiło zmianę daty premiery trzeciej części animowanej trylogii o Człowieku Pająku. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse trafi na ekrany 18 czerwca 2027 roku, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Tym samym film zdołał utrzymać swoją obecność w letnim sezonie 2027, już i tak obfitym w wiele ciekawych premier. Co jednak bardzo ciekawe, produkcja zadebiutuje tydzień po aktorskiej wersji Jak wytresować smoka 2 studia Universal i tego samego dnia, co animacja Disneya zatytułowana Gatto.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z nową datą premiery

Trzecia część zamknie historię zapoczątkowaną w 2018 roku filmem Spider-Man Uniwersum i kontynuowaną w Spider-Man: Poprzez multiwersum z 2023 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy film zdobył Oscara będąc najlepszą produkcją animowaną, drugi był do tej nagrody nominowany. Seria okazała się też ogromnym sukcesem kasowym.