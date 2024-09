Trzeci animowany Spider-Man zagrożony! Film trafi do kosza przez artystyczne przepychanki?

Film zatytułowany Spider-Man: Beyond the Spider-Verse został ponownie opóźniony. Najwyraźniej ma to związek z konfliktem pomiędzy studiem Sony a twórcami projektu, Philem Lordem i Christopherem Millerem. Informację te podał Jeff Sneider, specjalisty od przecieków w Hollywood.

Co dalej z animowanym Spider-Manem?

Film miał trafić do kin wiosną tego roku. W 2023 Sony usunęło jednak datę premiery z kalendarza, co miało związek z tym, iż chciano dać ekipie więcej czasy na przygotowanie odpowiednio jakościowego materiału. Teraz okazuje się, że premiera w 2027 także jest zagrożona.

Według doniesień Jeffa Sneidera, konflikt studia i twórców zaostrzył się tak bardzo, że doprowadziło to do wyrzucenia większości zrealizowanego materiału do kosza. Mówi się o rozbieżnościach w wizjach artystycznych.

