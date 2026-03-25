Spider-Man 4 zrobił to, czego nie udało się GTA 6, Deadpoolowi, czy Avengersom. Ten film już jest hitem

Marvel i Sony mogą szykować się na jeszcze większy hit niż poprzednia część.

Nowy film o Spider-Manie jeszcze przed premierą zapisuje się w historii kina. Opublikowany 18 marca zwiastun Spider-Mana: Całkiem nowy dzień w zaledwie cztery dni przekroczył barierę miliarda wyświetleń, stając się pierwszym materiałem promocyjnym w historii, który osiągnął taki wynik. Obecnie licznik odtworzeń przekroczył już 1,1 miliarda, co tylko potwierdza skalę zainteresowania produkcją. Spider-Mana: Całkiem nowy dzień – zwiastun filmu przekroczył miliard wyświetleń jako pierwszy materiał w historii Już pierwsze godziny po publikacji zwiastuna pokazały, że mamy do czynienia z ogromnym wydarzeniem. W ciągu ośmiu godzin materiał obejrzano aż 373 miliony razy na całym świecie. Po dobie wynik ten wzrósł do 718,6 miliona odsłon, co ustanowiło nowy rekord otwarcia dla zwiastuna, zarówno w przypadku filmów, jak i gier.

Tym samym Spider-Man: Całkiem nowy dzień zdetronizował dotychczasowych liderów. Trailer Deadpool & Wolverine osiągnął wcześniej 365 milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin, natomiast rekord wśród wszystkich zwiastunów należał do Grand Theft Auto 6, które wygenerowało 475 milionów odsłon w pierwszej dobie. Nowa produkcja Sony wyraźnie przebiła oba te wyniki. Ogromne zainteresowanie nie powinno jednak dziwić. To pierwsza odsłona przygód Spider-Mana od czasu Soider-Mana: Bez drogi do domu, gdzie wydarzenia doprowadziły do wymazania tożsamości Petera Parkera z pamięci świata. Tamten film również zapisał się w historii, osiągając 355,5 miliona wyświetleń zwiastuna w pierwszej dobie i generując blisko 1,9 miliarda dolarów przychodu w globalnym box office.

Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers. W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova. Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca tego roku.

