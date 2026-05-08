27 lat temu zadebiutował kultowy film przygodowy. Mało kto jednak pamięta, że to reboot słynnej serii

Mumia do dziś pozostaje jednym z najbardziej kultowych filmów przygodowych. Produkcja z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz nie tylko tchnęła nowe życie w klasyczne uniwersum potworów Universalu, ale także całkowicie zmieniła kierunek całej serii. Zamiast mrocznego horroru widzowie dostali dynamiczną opowieść pełną akcji, humoru i egzotycznych lokacji, która bardziej przypominała przygodowe kino pokroju Indiany Jonesa niż tradycyjne filmy grozy.
Mumia – minęło 27 lat od premiery pierwszej części przygód Ricka O’Connella
Film wyreżyserowany przez Stephena Sommersa zadebiutował 7 maja 1999 roku i szybko okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja powstała za około 80 milionów dolarów, a globalnie zarobiła ponad 422 miliony dolarów. Już podczas pierwszego weekendu obecności w kinach film wygenerował 43 miliony dolarów wpływów, co w tamtym czasie zapewniło mu miejsce wśród największych premier w historii kina.
Historia skupiała się na Ricku O’Connellu i Evelyn Carnahan, którzy musieli zmierzyć się z klątwą starożytnego kapłana Imhotepa. Sam projekt dojrzewał jednak przez wiele lat. Universal próbował odświeżyć markę Mumii, zapoczątkowaną pierwotnie przez film z 1932 roku, już w latach 80., ale dopiero w 1997 roku Stephen Sommers przedstawił własną wizję inspirowaną klasycznym kinem przygodowym i mitologicznymi widowiskami w stylu Jazona i Argonautów.
Sukces pierwszej części szybko doprowadził do rozbudowy całej serii. W 2001 roku do kin trafiło Mumia powraca, w którym Rick i Evelyn ponownie musieli stanąć do walki z Imhotepem. Tym razem zagrożenie powróciło przez ich syna, Alexa. Kilka lat później seria doczekała się kolejnej odsłony w postaci niekoniecznej obecnie Mumii: Grobowca cesarza smoka, gdzie bohaterowie zmierzyli się z cesarzem Qin Shi Huangiem.
Uniwersum rozrosło się również dzięki spin-offowi Król Skorpionów, który koncentrował się na postaci granej przez Dwayne’a Johnsona. Produkcja doczekała się aż kilku kontynuacji i przez lata pozostawała jednym z ważniejszych elementów tego filmowego świata.
Teraz, po niemal dwóch dekadach od premiery trzeciej części głównej serii, marka ma powrócić z pełnoprawną kontynuacją. Mumia 4 znajduje się już w przygotowaniu, a pierwsze informacje o projekcie pojawiły się pod koniec 2025 roku. Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett, czyli twórcy Zabawy w pochowanego i Krzyku 6.
Największą atrakcją dla fanów będzie jednak powrót oryginalnej obsady. W nowym filmie ponownie mają pojawić się Brendan Fraser, Rachel Weisz oraz John Hannah jako Jonathan Carnahan. Szczególnie ciepło przyjęto informację o powrocie Weisz, której zabrakło w trzeciej części serii.
