27 lat temu zadebiutował kultowy film przygodowy. Mało kto jednak pamięta, że to reboot słynnej serii

Nowa odsłona znajduje się już w produkcji.

Mumia do dziś pozostaje jednym z najbardziej kultowych filmów przygodowych. Produkcja z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz nie tylko tchnęła nowe życie w klasyczne uniwersum potworów Universalu, ale także całkowicie zmieniła kierunek całej serii. Zamiast mrocznego horroru widzowie dostali dynamiczną opowieść pełną akcji, humoru i egzotycznych lokacji, która bardziej przypominała przygodowe kino pokroju Indiany Jonesa niż tradycyjne filmy grozy. Mumia – minęło 27 lat od premiery pierwszej części przygód Ricka O’Connella Film wyreżyserowany przez Stephena Sommersa zadebiutował 7 maja 1999 roku i szybko okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja powstała za około 80 milionów dolarów, a globalnie zarobiła ponad 422 miliony dolarów. Już podczas pierwszego weekendu obecności w kinach film wygenerował 43 miliony dolarów wpływów, co w tamtym czasie zapewniło mu miejsce wśród największych premier w historii kina.

Historia skupiała się na Ricku O’Connellu i Evelyn Carnahan, którzy musieli zmierzyć się z klątwą starożytnego kapłana Imhotepa. Sam projekt dojrzewał jednak przez wiele lat. Universal próbował odświeżyć markę Mumii, zapoczątkowaną pierwotnie przez film z 1932 roku, już w latach 80., ale dopiero w 1997 roku Stephen Sommers przedstawił własną wizję inspirowaną klasycznym kinem przygodowym i mitologicznymi widowiskami w stylu Jazona i Argonautów. Sukces pierwszej części szybko doprowadził do rozbudowy całej serii. W 2001 roku do kin trafiło Mumia powraca, w którym Rick i Evelyn ponownie musieli stanąć do walki z Imhotepem. Tym razem zagrożenie powróciło przez ich syna, Alexa. Kilka lat później seria doczekała się kolejnej odsłony w postaci niekoniecznej obecnie Mumii: Grobowca cesarza smoka, gdzie bohaterowie zmierzyli się z cesarzem Qin Shi Huangiem.

GramTV przedstawia:

Uniwersum rozrosło się również dzięki spin-offowi Król Skorpionów, który koncentrował się na postaci granej przez Dwayne’a Johnsona. Produkcja doczekała się aż kilku kontynuacji i przez lata pozostawała jednym z ważniejszych elementów tego filmowego świata. Teraz, po niemal dwóch dekadach od premiery trzeciej części głównej serii, marka ma powrócić z pełnoprawną kontynuacją. Mumia 4 znajduje się już w przygotowaniu, a pierwsze informacje o projekcie pojawiły się pod koniec 2025 roku. Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett, czyli twórcy Zabawy w pochowanego i Krzyku 6. Największą atrakcją dla fanów będzie jednak powrót oryginalnej obsady. W nowym filmie ponownie mają pojawić się Brendan Fraser, Rachel Weisz oraz John Hannah jako Jonathan Carnahan. Szczególnie ciepło przyjęto informację o powrocie Weisz, której zabrakło w trzeciej części serii. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale studio zdecydowało się przyspieszyć premierę filmu. Początkowo nowa odsłona była planowana na 2028 rok, jednak aktualnie kinowy debiut wyznaczona na 15 października 2027 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że jedna z najbardziej kultowych przygodowych marek przełomu wieków powróci szybciej, niż wielu fanów mogło się spodziewać.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.