Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe zdjęcia z Batmana 2 mogą zdradzać głównego złoczyńcę. Fani od razu zaczęli analizować jeden szczegół

Jakub Piwoński
2026/05/08 11:10
0
0

Matt Reeves pokazał pierwsze materiały z przygotowań do filmu. Co zdradzają?

Po długim okresie ciszy wokół Batmana 2 w końcu pojawił się konkretny sygnał, że produkcja rzeczywiście rusza do przodu. Matt Reeves opublikował w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z testów kamerowych do filmu i choć fotografie nie pokazują niczego wprost, fani już zaczęli doszukiwać się w nich wskazówek dotyczących fabuły oraz głównego przeciwnika Batmana.

Batman
Batman

Co zdradzają pierwsze zdjęcia z Batmana 2?

Na opublikowanych zdjęciach widać charakterystyczny pojazd poruszający się po ośnieżonej scenerii. Nietrudno zauważyć, że chodzi o Batmobil znany z pierwszej części filmu. Reeves dodatkowo podpisał zdjęcia hashtagiem „#SnowTires” i emotką nietoperza, a później potwierdził fanom, że fotografie rzeczywiście pochodzą z przygotowań do Batmana 2.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak śnieg obecny na zdjęciach. W sieci błyskawicznie pojawiły się teorie, że może to być pierwsza sugestia dotycząca obecności Mr. Freeze’a. Kultowy przeciwnik Batmana od lat pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych złoczyńców, którzy mogliby pojawić się w bardziej realistycznej i mrocznej interpretacji Gotham stworzonej przez Reevesa.

Spekulacje dodatkowo podsycają wcześniejsze wypowiedzi reżysera. Matt Reeves sugerował już wcześniej, że antagonistą sequela może być postać, której „nigdy wcześniej naprawdę dobrze nie pokazano” w kinie. Choć Mr. Freeze pojawił się kiedyś w filmie Batman i Robin i grał tę postać sam Arnold Schwarzenegger, wielu fanów uważa, że była to bardzo komiksowa i przerysowana interpretacja bohatera, niemająca wiele wspólnego z jego bardziej tragicznym i dramatycznym wizerunkiem znanym z komiksów czy animacji.

GramTV przedstawia:

Właśnie dlatego wizja Mr. Freeze’a w świecie Batmana Reevesa wydaje się dla wielu osób wyjątkowo ekscytująca. Reżyser postawił wcześniej na znacznie bardziej realistyczne i psychologiczne podejście do postaci, co mogłoby idealnie pasować do tragicznej historii Victora Friesa.

Produkcja filmu ma rozpocząć się już w czerwcu. Premiera została zaplanowana na październik 2027 roku, a w roli Batmana ponownie zobaczymy Robert Pattinson.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-batman-2-just-got-a-massive-update-but-did-it-just-tease-a-major-villain/

Tagi:

Popkultura
Batman
sequel
DC Comics
DC
superbohaterowie
komiksy
przeciwnicy Batmana
Warner Bros.
Matt Reeves
Batman 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112