Nowe zdjęcia z Batmana 2 mogą zdradzać głównego złoczyńcę. Fani od razu zaczęli analizować jeden szczegół

Matt Reeves pokazał pierwsze materiały z przygotowań do filmu. Co zdradzają?

Po długim okresie ciszy wokół Batmana 2 w końcu pojawił się konkretny sygnał, że produkcja rzeczywiście rusza do przodu. Matt Reeves opublikował w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z testów kamerowych do filmu i choć fotografie nie pokazują niczego wprost, fani już zaczęli doszukiwać się w nich wskazówek dotyczących fabuły oraz głównego przeciwnika Batmana. Co zdradzają pierwsze zdjęcia z Batmana 2? Na opublikowanych zdjęciach widać charakterystyczny pojazd poruszający się po ośnieżonej scenerii. Nietrudno zauważyć, że chodzi o Batmobil znany z pierwszej części filmu. Reeves dodatkowo podpisał zdjęcia hashtagiem „#SnowTires” i emotką nietoperza, a później potwierdził fanom, że fotografie rzeczywiście pochodzą z przygotowań do Batmana 2.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak śnieg obecny na zdjęciach. W sieci błyskawicznie pojawiły się teorie, że może to być pierwsza sugestia dotycząca obecności Mr. Freeze’a. Kultowy przeciwnik Batmana od lat pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych złoczyńców, którzy mogliby pojawić się w bardziej realistycznej i mrocznej interpretacji Gotham stworzonej przez Reevesa. Spekulacje dodatkowo podsycają wcześniejsze wypowiedzi reżysera. Matt Reeves sugerował już wcześniej, że antagonistą sequela może być postać, której „nigdy wcześniej naprawdę dobrze nie pokazano” w kinie. Choć Mr. Freeze pojawił się kiedyś w filmie Batman i Robin i grał tę postać sam Arnold Schwarzenegger, wielu fanów uważa, że była to bardzo komiksowa i przerysowana interpretacja bohatera, niemająca wiele wspólnego z jego bardziej tragicznym i dramatycznym wizerunkiem znanym z komiksów czy animacji.

Właśnie dlatego wizja Mr. Freeze'a w świecie Batmana Reevesa wydaje się dla wielu osób wyjątkowo ekscytująca. Reżyser postawił wcześniej na znacznie bardziej realistyczne i psychologiczne podejście do postaci, co mogłoby idealnie pasować do tragicznej historii Victora Friesa. Produkcja filmu ma rozpocząć się już w czerwcu. Premiera została zaplanowana na październik 2027 roku, a w roli Batmana ponownie zobaczymy Robert Pattinson.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










