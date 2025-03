Spider-Man 4 traci swój wielki atut. To ogromny cios w kierunku Marvela i Sony

Czwarta część serii nie będzie mogła liczyć na równie duże wpływy z kin co poprzednia odsłona przygód Człowieka-Pająka.

Już tego lata mają rozpocząć się prace na planie Spider-Mana 4. Obecnie nie jest to możliwe, gdyż Tom Holland zajęty jest kręceniem The Odyssey od Christophera Nolana. Dodatkowo aktor ma pojawić się na planie Avengers: Doomsday, które startuje ze zdjęciami już wiosną. Dla młodego aktora będzie to spore wyzwanie, aby wystąpić w aż trzech filmach, które swoją premierą mają w przyszłym roku. Tym bardziej że Odyseja i czwarta cześć przygód Pajączka zadebiutują w podobnym okresie. Niedawno Sony Pictures opóźniło premierę Spider-Mana 4 o tydzień, wyznaczając datę na ostatni dzień lipca. Jednak nawet to nie pomogło, aby film trafił do IMAX-a. Spider-Man 4 nie trafi do IMAX-a Sieć sal premium wypuściła nowe sprawozdanie ze statystykami oraz planowanymi premierami na najbliższe lata. W 2026 roku w IMAX zobaczymy takie superprodukcje, jak Avengers: Doomsday, Project Hail Mary, Super Mario Bros. Film 2, The Mandalorian & Grogu, a także Toy Story 5, Supergirl: Woman of Tomorrow, Minionki 3, czy aktorską wersję Vaiany. Na liście na próżno jednak szukać Spider-Mana 4.

Poprzednia część serii, czyli Spider-Man: Bez drogi do domu po miesiącu od swojej premiery zarobiła w IMAX ponad 100 milionów dolarów. Dla Sony Pictures kluczowe było, aby zdobyć co najmniej tygodniowe lub dwutygodniowe okno, aby nowa odsłona mogła zostać wyświetlona w IMAX. Tak się jednak nie stanie, a prawdopodobnym powodem jest The Odyssey.

Film Christopher Nolana posiada co najmniej dwutygodniowe okno w salach IMAX, ale możliwe, że będzie ono jeszcze dłuższe. Sytuacja ze Spider-Manem 4 jest o tyle dziwna, że w sierpniu IMAX nie ma zaplanowanych żadnych premier. Możliwe, że skłoni to włodarzy Sony Pictures do kolejnego przesunięcia premiery, aby film został wyświetlany w salach IMAX. Reżyserem Spider-Mana 4 jest Destin Daniel Cretton, czyli twórca Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. Cretton nakręci także drugą część Shang-Chi, jak również zaangażowany jest w spin-offowy serial. Przypomnijmy, że premiera Spider-Mana 4 została wyznaczona przez Sony Pictures na 31 lipca 2026 roku.

