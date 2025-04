Spektakularna tegoroczna klapa Warner Bros. zadebiutowała na VOD. Może na streamingu film będzie hitem?

Warner Bros. miało pasmo niemal samych porażek w ostatnich miesiącach, ale honor wytwórni obronił Minecraft, który zaliczył rekordowe wpływy z kin w weekend otwarcia. Również nadchodzący Grzesznicy, czyli nowy film Ryana Cooglera, wydaje się być potencjałem na duży hit. Jednak jeszcze przed premierą obu tych produkcji, w amerykańskich kinach zadebiutował The Alto Knights, czyli najnowsza produkcja Barry’ego Levinsona z podwójną rolą Roberta De Niro. Gangsterski film pojawił się na dużym ekranie 21 marca i w premierowy weekend zarobił marne 2 mln dolarów. Sytuacja nie polepszyła się w kolejnych dniach i obecnie The Alto Knights zarobiło zaledwie 6,1 mln dolarów w Ameryce i 3,4 mln dolarów w pozostałych krajach, co daje globalnie 9,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów. Nic dziwnego, że Warner Bros. próbuje uratować sytuację i po trzech tygodniach film zadebiutował w serwisach VOD.

The Alto Knights – film już dostępny na VOD w Ameryce

Wytwórnia zdecydowała się nie tylko na szybką premierę, ale również na brak jakiejkolwiek promocji. The Alto Knights pojawiło się na VOD właśnie dzisiaj, czyli w piątek 11 kwietnia. Nieco dłużej poczekają osoby, które chciałyby nabyć film na nośnikach fizycznych. Wydanie na Blu-ray i DVD zaplanowano na 27 maja. Dla Warner Bros. to ostatni moment, aby The Alto Knights zarobiło na rynku domowym wystarczająco dużo, aby jak najbardziej ograniczyć wysokie straty finansowe.