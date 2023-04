Specjalne zestawy Lego na 40. urodziny filmu Powrót Jedi

Czterdzieste urodziny Powrotu Jedi to okazja do świętowania jednego z najbardziej znanych i lubianych filmów z sagi Gwiezdnych Wojen. Powrót Jedi to trzeci film z oryginalnej trylogii, który miał swoją premierę 25 maja 1983 roku. Film opowiada o finałowej konfrontacji między Rebelią a Imperium, a także o losach Luke’a Skywalkera, Hana Solo, Lei Organy i Dartha Vadera.

Film był wielkim sukcesem kasowym, a także wprowadził do popkultury takie postacie i miejsca jak Ewoki, Jabba the Hutt czy Gwiazda Śmierci II. Dla uczczenia urodzin Powrotu Jedi, Lego wydało trzy zestawy klocków związane z tym filmem - Endor Speeder Chase Diorama, Emperor’s Throne Room Diorama i UCS X-Wing Starfighter.