Spadkobierca Mass Effect ujawnia kolejny system. Decyzje gracza wpłyną na relacje i fabułę w większym stopniu niż w grze BioWare

Twórcy zaprezentowali system dialogów, który ma być bardziej rozbudowany niż w serii Mass Effect.

Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment w ostatnim czasie chętnie dzielą się nowymi szczegółami swojej gry Exodus. Produkcja niedawno doczekała się nowego pokazu rozgrywki, a teraz twórcy przedstawili system wyboru dialogów. Studio podkreśla, że rozmowy staną się jednym z kluczowych elementów kształtujących historię oraz rozwój głównego bohatera, Juna Aslana. Exodus – nowy gameplay prezentuje system dialogów System dialogów w Exodus ma oferować zarówno filmowe, kluczowe dla fabuły rozmowy, jak i mniejsze, bardziej osobiste interakcje. To właśnie w takich momentach gracz ma decydować, kim stanie się Jun Aslan. Wybory pojawiają się w czasie rzeczywistym, a ich konsekwencje wpływają na rozwój relacji oraz przebieg historii.

W zaprezentowanej scenie, którą obejrzycie poniżej, bohaterowie znajdują się w zniszczonym obiekcie Celestials, gdzie poszukują Remnantów. Phaedra została zainfekowana wirusem, który pozbawił ją wzroku. Mimo to nie jest bezbronna, ponieważ korzysta z drona dostarczającego jej danych o otoczeniu, takich jak kształty czy masa obiektów. Co więcej, infekcja odblokowała w niej zdolność komunikacji z glifami Celestials, co może okazać się potężną, choć wciąż niezrozumiałą umiejętnością. Rozmowa dotyczy jej sytuacji i emocji związanych z przemianą. Gracz może reagować na różne sposoby, okazując zrozumienie dla straty lub skupiając się na nowych możliwościach bohaterki. Każda odpowiedź wpływa na to, jak rozwinie się relacja między postaciami i jakie będą ich dalsze losy.

Deweloperzy przypomnieli również materiały z ostatnich tygodni, które prezentowały różne elementy gry. Wśród nich znalazły się między innymi starcia na Lyonesse, eksploracja starożytnej świątyni, infiltracja pilnie strzeżonych lokacji w trybie skradania, przemierzanie lodowych ruin czy walki w korytarzach Khonsu. Pokazano także rozległe miasto Persepolis na planecie Lidon, które stanowi dom Juna Aslana. Studio zapowiada, że kolejnym krokiem będzie dłuższa prezentacja rozgrywki latem, podczas której zobaczymy, jak walka, eksploracja i dialogi łączą się w spójną całość. Przypomnijmy, że Exodus zadebiutuje w 2027 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

