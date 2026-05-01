Spadkobierca Mass Effect ujawnia kolejny system. Decyzje gracza wpłyną na relacje i fabułę w większym stopniu niż w grze BioWare

Twórcy zaprezentowali system dialogów, który ma być bardziej rozbudowany niż w serii Mass Effect.
Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment w ostatnim czasie chętnie dzielą się nowymi szczegółami swojej gry Exodus. Produkcja niedawno doczekała się nowego pokazu rozgrywki, a teraz twórcy przedstawili system wyboru dialogów. Studio podkreśla, że rozmowy staną się jednym z kluczowych elementów kształtujących historię oraz rozwój głównego bohatera, Juna Aslana.
Exodus – nowy gameplay prezentuje system dialogów
System dialogów w Exodus ma oferować zarówno filmowe, kluczowe dla fabuły rozmowy, jak i mniejsze, bardziej osobiste interakcje. To właśnie w takich momentach gracz ma decydować, kim stanie się Jun Aslan. Wybory pojawiają się w czasie rzeczywistym, a ich konsekwencje wpływają na rozwój relacji oraz przebieg historii.
W zaprezentowanej scenie, którą obejrzycie poniżej, bohaterowie znajdują się w zniszczonym obiekcie Celestials, gdzie poszukują Remnantów. Phaedra została zainfekowana wirusem, który pozbawił ją wzroku. Mimo to nie jest bezbronna, ponieważ korzysta z drona dostarczającego jej danych o otoczeniu, takich jak kształty czy masa obiektów. Co więcej, infekcja odblokowała w niej zdolność komunikacji z glifami Celestials, co może okazać się potężną, choć wciąż niezrozumiałą umiejętnością.
Rozmowa dotyczy jej sytuacji i emocji związanych z przemianą. Gracz może reagować na różne sposoby, okazując zrozumienie dla straty lub skupiając się na nowych możliwościach bohaterki. Każda odpowiedź wpływa na to, jak rozwinie się relacja między postaciami i jakie będą ich dalsze losy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!